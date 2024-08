Concierto por la paz de Colombia en el Teatro Mayor: conozca todos los detalles

El Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo y la Embajada de España en Colombia presentarán el concierto por la paz de Colombia. Solistas internacionales subirán al escenario con la Orquesta Nacional de España.

En el escenario del teatro se recibirá próximamente a una orquesta que tiene 80 años de historia, se trata de la Orquesta Nacional de España. Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor, reveló en diálogo con Noticias Caracol en vivo que la orquesta estará "bajo la batuta del maestro David Afkham, que es uno de los directores más importantes europeos, es de origen alemán".

Además, destacó que no solo será el gran director el que brillará en el escenario, sino también "se tendrá como solista, interpretando el Concierto de Aranjuez, a Pablo Sáinz Villegas, que es hoy considerado el mejor guitarrista del mundo".

Acompañándolos en ese concierto estarán 120 artistas en el escenario, demostrando que la música es el lenguaje universal de la paz. Desde la Embajada de España, el embajador Joaquín María Arístegui, señaló que los motivos para participar en este concierto son promover la paz en Colombia.

"Creo que apostar por la paz siempre es necesario, en Colombia y en cualquier lugar, y por eso me parece que no hacen falta excusas para renovar el compromiso de la sociedad española y del Gobierno que la representa, con el esfuerzo extraordinario que están haciendo las colombianas y los colombianos por alcanzar un punto de no retorno en este camino tan ansiado por la reconciliación".

¿Cuándo son los conciertos por la paz en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo?

El primer concierto de estos ya está agotado y será el próximo 30 de agosto, mientras que para el segundo, que es el 31 de agosto, todavía hay boletería disponible a través de la página oficial del teatro y TuBoleta.

