Daddy Yankee da otro testimonio de su nueva vida: se reconcilió con sus hermanos

Daddy Yankee se alejó definitivamente de la escena musical para convertirse en un predicador de la vida cristiana. En varias ocasiones se han conocido declaraciones inspiradoras del artista sobre su nueva vida y recientemente habló de un milagro que llegó a su vida tras dejar entrar a Jesucristo.



En una predica en su iglesia, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila de Daddy Yankee, reveló a las personas presentes que una de las cosas que logró Dios en su vida, que por muchos años pareció imposible, fue que él se reconciliara con sus hermanos.

Daddy Yankee tiene dos hermanos, Melvin y Nomar Ayala, de quienes estuvo distanciado durante varios años por conflictos que no detalló. Sin embargo, era cierto que durante su vida pública como artista pocas veces se supo de la presencia o apoyo por parte de sus hermanos.

Pues bien, ahora los hermanos asisten juntos a la iglesia y se convirtieron en testimonio del poder de Cristo, según señalaron. En medio de su intervención, el cantante invitó a sus familiares a subir con él al escenario y los tres, entre lágrimas, confirmaron que se perdonaron.



"Usted está viendo aquí un testimonio real de tres hermanos que no se hablaban, hermanos que teníamos conflictos y tenemos que predicar esto porque Cristo es real, Cristo une las familias y las restaura", manifestó el artista.

Daddy Yankee indicó que, en medio de su proceso de conversión al cristianismo, "pensaba en eso" y llamó a sus parientes para pedir perdón.

"Llamé a mis hermanos, les pedí perdón y, así mismo, ellos me pidieron perdón, nos perdonamos. Pero quiero que sepan que eso solo lo hace un Cristo resucitado", aseguró.

La reconciliación de los tres hermanos fue aplaudida por los presentes y ellos empezaron a llorar sobre el escenario. La situación se dio en la iglesia Refugiados por su presencia, la misma en la que el cantante anteriormente dijo que su orgullo fue la razón por la que se separó de Dios.

Finalmente, Daddy Yankee invitó a las personas que viven una situación familiar parecida a la que él tenía con sus hermanos para que perdonen.

"Esto es para que te animes y si tú tienes un familiar que tengas que llamar, llámalo, no pierdas el momento, llama a tu madre, llama a tu padre, llama a tus hijos, llama a tus hermanos. Reúnete con ellos porque tú no sabes si el día de mañana no van a estar. No vivas con esa carga", expresó.