Dani, melliza en el Desafío Siglo XXI, regresó a la competencia tras renuncia de una participante

El capítulo 16 del Desafío Siglo XXI inició con grandes sorpresas para televidentes y participantes. Claudia, de la casa Beta, una vez más anunció su renuncia y en esta ocasión la hizo efectiva. Luego de un primer ciclo en el que la participante estaba anunciando su salida del juego, en esta ocasión la desafiante volvió a manifestar su deseo de abandonar el programa.

"Chicos, yo me les voy", le anunció la mujer a su equipo la noche anterior. Cuando sus compañeros le preguntaron por qué, si en la anterior muerte había logrado terminar la prueba de primera, ella señaló que: "Yo la puedo dar mucho, la he dado demasiado, más de lo que pensé que podía, pero no me siento bien. Les digo que los abandono, que los quiero mucho. No me estoy sintiendo la Claudia que conocía".



Así abandonó Claudia la competencia

Al día siguiente, Andrea Serna contactó a las casas temprano y varios sospecharon que era para dar algunas noticias importantes. La anfitriona anunció la renuncia de Claudia y le concedió la palabra a la mujer para que explicara sus motivos. "Me pegó duro el primer ciclo, me desestabilizó y mis compañeros me motivaron. Seguí con toda y le demostré al capi que podía dar todo de mí, pero últimamente no me he sentido bien, son motivos muy personales", explicó.

La exdesafiante señaló que su corta experiencia por el Desafío Siglo XXI le enseñó a valorar pequeñas cosas que hacen parte de la vida cotidiana y le manifestó su admiración a todos los demás participantes. Por su parte, Andrea Serna le recordó que, según las reglas del programa, quien renuncia al reality renuncia a todo, "incluido el dinero" ganado hasta ahora.

La decisión de Claudia causó reacciones en las otras casas, donde principalmente se cuestionó y criticó su paso por el programa. "Era más fácil que pidiera un chaleco y se iba. Qué patético", señaló una integrante de Omega. Mientras tanto, en Alpha entendieron su postura, señalando que muchas veces el Desafío parece fácil por como se ve todo en la pantalla, pero cuando la experiencia se vive en carne propia puede debilitar hasta al más fuerte.

Mientras las casas comentaban la situación de Claudia, Andrea Serna hizo contacto con el 'Cubo de los eliminados', en donde permanecían Dani y Magic, los más recientes eliminados de la competencia. La presentadora le informó a Dani que podía regresar a su casa Beta, junto a su hermana melliza Tina. El regreso de Dani no solo emocionó a su hermana, sino a Leo en la casa Alpha, quien le prometió llevarla próximamente a la 'suite Ditu'.

