Elegido del Desafío Siglo XXI traicionó a su equipo dejándolos sin comida: "Me tocó"

El 'elegido' es una nueva dinámica del Desafío Siglo XXI que pone en aprietos a un participante por ciclo, colocándole una tarea secreta en la que puede salir perjudicado su equipo, pero que le garantiza 10 millones de pesos en su cuenta bancaria y librarse de la muerte en caso de ser sentenciado. En este tercer ciclo, nuevamente un participante de Gamma tuvo la tarea de traicionar a su equipo, pero optó por cumplir con su tarea.

Luego de que Zambrano, integrante del equipo naranja, recibiera aplausos el ciclo pasado por no cumplir con la tarea de mandar a su equipo a Playa Baja, motivo por el que tuvo que ponerse un chaleco de sentencia y luchar por su cupo. Cris, su compañero de equipo, se ganó el dinero y se quitó el chaleco luego de haber dejado a Gamma sin comida todo el ciclo, algo que causó malestar en los demás integrantes de la casa.



Cris reveló cómo reaccionó al conocer su tarea como 'elegido' del Desafío Siglo XXI

En la casa había sospechas, luego de que en el Desafío de Sentencia y Hambre el equipo Gamma perdiera por culpa de Cris, quien falló en la definición de la prueba. Ese día, el participante aseguró sentirse decepcionado de su desempeño y se puso el chaleco de sentencia. Finalmente, en el más reciente Desafío a Muerte el participante reveló que esa era la tarea que tenía como elegido del ciclo.

Cris reveló ante todos que le habían encargado que su equipo quedara sin comida. "Es algo que no quiere uno vivir, pero bueno, me tocó. Cuando me dieron la tarea fue irónico porque fue en el box en el que me considero más fuerte. La tarea era que mi equipo perdiera en la prueba de alimentos".

El participante recordó que ese día, por estrategia, su equipo lo hizo cerrar la prueba porque a lo largo de la competencia ha demostrado su habilidad en la puntería. Ese día no entendieron cómo no acertó en ningún intento. "No sé si fue el estrés o qué, pero se me bloqueó el codo", indicó dando a entender que no hizo que su equipo perdiera apropósito.

"No soy ese tipo de persona", expresó Cris y en ese momento se le quebró la voz. "Yo sé que esto es un juego, pero 10 millones no vale Cristian, yo sé que soy más de 10 millones". A pesar de sus explicaciones, las expresiones en su equipo eran de decepción y el participante empezó a llorar, jurándoles que su intención nunca fue traicionarlos.

La situación se hizo más fuerte cuando Andrea Serna le informó que, por haber cumplido con la tarea encomendad, no solo recibiría 10 millones de pesos, sino que ya no debía pelear por su cupo. Ahora solo Gio y Rata, de su equipo, debían enfrentarse a Lucho, de Omega, para seguir en competencia. Al final fue el capitán de Omega el que fue eliminado del juego.

