Daniela Pachón, en Día a Día, revela secretos de su vida: ¿por qué se fue tan joven de su casa?

Daniela Pachón es una de las presentadoras de Noticias Caracol más reconocidas en los hogares colombianos por su carisma y profesionalismo a la hora de presentar todo tipo de noticias. Sin embargo, los televidentes conocen poco sobre la vida familiar de la periodista y su historia de vida que la llevaron a hacer parte del noticiero más visto en Colombia.

La periodista santandereana desde hace varios años vive en Bogotá, en donde vive con su esposo y con su hija Victoria, de dos años. Este martes 17 de diciembre, Pachón estuvo como invitada en el matutino del canal Caracol, Día a Día , en el que habló de una manera abierta sobre su vida personal y reveló detalles que no se ven a través de la pantalla.

Daniela Pachón es mamá

En el programa empezaron hablando de su hija Victoria, Daniela Pachón dijo que "cada vez que me mencionan a Victoria a mí se me iluminan los ojos", pero reveló que "yo no soñaba con ser mamá, yo no soñaba con casarme, mi sueño desde niña era ser periodista o presentadora".

Aunque no hacía parte de sus planes de vida establecer un hogar con esposo e hijos, Daniela Pachón aseguró que es una mujer feliz rodeada de un círculo amoroso y comprensivo con sus jornadas de trabajo. Ser mamá implicó para la periodista un reto, pero gracias a su esposo y el apoyo con el que cuenta, puede seguir viviendo su sueño y cumplir su rol de madre.

Confesó que, a diario, se levanta muy temprano para estar en el canal y empezar a trabajar en las noticias. "Salgo a almorzar, almuerzo en 15 minutos, la llevo al parque una hora, la dejo en la casa y regreso para el noticiero de la noche", detalló.

Puede parecer todo un sacrificio, pero expresó que, desde que nació su hija "me estoy gozando más el sueño". Además, que es la enseñanza que más quiere dejarle a la pequeña. "Mostrarle que lo que ella sueñe tiene que lucharlo para lograrlo, que yo tuve que dejar mi cuidad, tengo que dejarla a ella unos días, pero me esfuerzo por darle tiempo de calidad".

Daniela Pachón se fue a los 18 años de su casa: "Me arrepiento"

En medio de la entrevista, Daniela Pachón contó que su sueño era ser periodista desde muy pequeña y que junto a su familia hizo grandes esfuerzos para conseguirlo. "Me llamaba la atención ver al periodista desde el lugar de la noticia, me llenaba de preguntas y decía 'yo quiero estar ahí, yo quiero ser esa', yo jugaba con mis amigas en el colegio a eso, una amiga quería ser cantante y yo era la periodista que la presentaba".

Aseguró que viene de una familia santandereana en la que nunca le faltó nada, pero tampoco tenían grandes lujos y pensar en pagarle una universidad privada para estudiar periodismo era complicado. Se graduó a los 15 años del colegio y pensó en estudiar Derecho en una universidad pública para no afectar la economía de su hogar.

"Mi mamá me encontró llorando y le dije que yo trabajaba seis meses para poder pagar un semestre de periodismo y luego trabajaba el otro semestre. Entonces mi mamá me dijo: 'hablé con su papá y vamos a hacer lo posible para que usted estudie lo que sueña, porque no tiene sentido que estudie algo con lo que no sueña'", recordó la periodista de Noticias Caracol con la voz entrecortada.

Así fue el matrimonio de Daniela Pachón con el productor Giovanni Quintero. Tomada de Instagram @danielapachonrivera

Fue de las estudiantes más jóvenes de su universidad y tenía padres muy estrictos que no la dejaban salir. "A los 17 años estaba en cuarto semestre de periodismo y presenté mi primer casting, estuve allá todo el día y llamé a mi mamá como a las 9:00 p. m. porque era ley en mi casa que después de las 10:00 de la noche yo no podía estar fuera de la casa. Le dije: 'mi papá se va a poner bravo, todavía queda gente en la fila' y mi mamá me dijo: 'quédese tranquila, yo calmo a su papá'. Me gané ese casting de ese reality, el premio era pagar el siguiente semestre y ser la presentadora del próximo reality, si ella me hubiera dicho 'véngase para la casa' yo desisto".

A pesar de ese apoyo incondicional que encontró en sus papás para convertirse en periodista, a los 18 años decidió irse de su casa a manera de rebeldía para buscar independencia. "Me arrepiento porque llegué a un cuartico chiquito, el almuerzo era poquito y rendían el jugo con hielo, yo en mi casa podía repetir. Yo quería salir los viernes de fiesta, pero tenía que ahorrar para pagar el arriendo y entraba a trabajar a una emisora los sábados a las 7:00 de la mañana, entonces no había forma".

Aunque fue una etapa difícil para ella y sus papás, Daniela Pachón no regresó a la casa familiar y aprendió lecciones importantes que después la llevaron a abandonar su natal Bucaramanga, para hacer su sueño realidad en Bogotá.