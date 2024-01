David Gail, actor de 'Beverly Hills 90210', murió a los 58 años

Hay luto en el mundo del entretenimiento. En las últimas horas se conoció que el reconocido actor David Gail falleció, a los 58 años, por causas que aún son desconocidas.



El deceso del actor que hizo parte del elenco de famosas series como 'Beverly Hills 90210' y 'General Hospital' se confirmó a través de redes sociales por su hermana Katie Colmenares, quien publicó una foto junto a él con un emotivo mensaje de despedida.

"Prácticamente no ha habido un solo día en mi vida en el que no estuvieras a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo", empezó escribiendo la mujer.

La hermana de David Gail también agregó en su texto que "te abrazaré tan fuerte cada día en mi corazón, eres hermoso, amoroso, increíble ser humano, feroz. Extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro".



Tras el anuncio de la muerte de David Gail, otras personas de la industria del entretenimiento han manifestado su pesar por la partida del actor. Por ejemplo, Pete Ferriero, anfitrión y productor del podcast 'Beverly Hills 90210 Show', compartió en sus redes algunos momentos que vivió junto a Gail.

"En memoria de David Gail. Aquí hay algunas historias que compartió cuando se unió al podcast", compartió Ferreiro con un video en el que el actor narraba aventuras de su paso por la famosa serie de televisión en la que dio vida al personaje de Stuart Carson, el hijo de un hombre de negocios y prometido de Brenda Walsh (Shannen Doherty) durante ocho capítulos.

Pete Ferriero también agregó que David Gail era un "ser humano amable ... Estaba lleno de vida e historias increíbles. Estoy agradecido de haberlo conocido. Siento mucho tu pérdida y la pérdida para el mundo. Fue un regalo para todos nosotros".

Además de las series ya mencionadas, David Gail se convirtió en un afamado actor en la década de los 90 por sus otras apariciones en producciones como The Round Table, Matlock, Robin’s Hoods, JAG y Doogie Howser, M.D.. En cuanto al séptimo arte, también trabajó en películas como Some Girl (1998), Bending All the Rules (2002), Perfect Opposites (2004) y The Belly of the Beast (2008).