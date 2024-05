Desgarradoras palabras de la esposa de Omar Geles: “Me estoy muriendo”

La repentina partida de la leyenda vallenata Omar Geles, el 21 de mayo, ha dejado profunda tristeza entre sus familiares, amigos y fanaticada. El compositor fue declarado muerto en la clínica Erasmo de Valledupar, luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio.

En una reciente publicación en la red social Instagram, la esposa del artista, Maren García, hizo un pronunciamiento, el cual acompañó con un romántico recuerdo con su amado.

“Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida. Mi vida entera. 😭😭😭😭 Jamás imaginé esto, mi amor. Estoy muerta en mi vida, amor, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, amor, sin ti. 😭😭😭Mi vida linda, mi amor bonito. Lo mas hermoso del mundo, el ser humano más hermoso del mundo. 😭😭😭😭 TE AMOOOOOO, TE AMOOOOOO, TE AMOOOOOOOOO, TE AMOOOOOOOOOO, ME ESTOY MURIENDO SIN TI, MI AMOR, NO TENGO FUERZA, AMOR, NO TENGO FUERZA. Dame esa fuerza por nuestros 3 chiquitos”, escribió la esposa de Omar Geles.

En otras publicaciones, pero en la sección de las historias de Instagram, Maren compartió una serie de fotografías junto a Omar Geles. En una de ellas escribió: “Esposito mío, eres la mitad de mi vida y yo la tuya. No sé qué voy a hacer sin ti. Te llevaste mi alegría y la mitad de mi vida”.

Otra foto la acompañó con el texto: “Amor, me estoy muriendo. Amor de mi vida, mi compañerito de mi vida, me dejaste solita. ¿Amor, qué hago?”. Y en una última historia escribió: “Mi vida entera, me dejaste solita. ¿Mi amor, qué hago? Mi bebé, me estoy muriendo”.

Fanáticos de Omar Geles le han enviado palabras de aliento a Maren García, quien es la mamá de tres de los hijos del cantante vallenato.

