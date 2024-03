Shakira estrenó Las mujeres ya no lloran, su nuevo álbum musical

Después de 7 años sin un publicar álbum, la cantante colombiana Shakiraestrenó su esperado trabajo musical Las mujeres ya no lloran. Por medio de 17 canciones, la artista mostró la nueva etapa de su carrera tras su separación con Gerard Piqué, su vida como mamá soltera y su regreso a los escenarios mundiales.



Las mujeres ya no lloran está disponible para la audiencia tanto en plataformas digitales (Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer, Amazon Music y iTunes) como formatos físicos (CD y Vinilo).

Las mujeres ya no lloran cuenta con cuatro ediciones especiales donde en cada una se le da protagonismo a una piedra diferente: rubí, zafiro, esmeralda y diamante. El último estará disponible en tiendas en general, mientras que la venta de los otros está limitada a sitios web y lugares específicos.

La artista ha sido sincera sobre su nuevo álbum, asegurando que ha sido una especie de terapia que la ha ayudado a canalizar todas las situaciones que tuvo que atravesar durante estos 2 últimos años, reconociendo que los fans han sido parte esencial del proceso.

Antes del lanzamiento oficial del álbum, Shakira ya había lanzado al mercado las canciones que marcaron una nueva era: El Jefe, Copa Vacía, TQG, Te Felicito, Monotonía y Acróstico. En esta última mostró al mundo el talento musical de sus hijos, Milan y Sasha.

Además, cuenta con colaboraciones con artistas de talla mundial como lo son Cardi B, Bizarrap, Rauw Alejandro, Grupo Frontera, Ozuna, Karol G, Manuel Turizo, Fuerza Regida y Tiesto.

Así mismo, Shakira aseguró que este trabajo muestra su transformación profesional: "Creo que he evolucionado. Me gusto mucho más ahora como artista, pero solo soy yo. A algunos fans seguro les gusto más en otras etapas de mi vida artística, pero creo que he evolucionado y mi voz ha cambiado mucho".



Listado de canciones de Las mujeres ya no lloran

1. Puntería ft Cardi B

2. La Fuerte ft Bizarrap

3. Tiempo sin verte

4. Cohete ft Rauw Alejandro

5. (Entre paréntesis) ft Grupo Frontera

6. Cómo, Dónde y Cuándo

7. Nassau

8. Última

9. Te Felicito ft Rauw Alejandro

10. Monotonía ft Ozuna

11. BZRP Music Session Vol. 53

12. TQG ft Karol G

13. Acróstico ft Milan y Sasha

14. Copa Vacía ft Manuel Turizo

15. El Jefe ft Fuerza Regida

16. BZRP Music Session Vol. 53 (Tiesto Remix)