Drake Bell revela que fue víctima de abuso sexual mientras era estrella de Nickelodeon

Hay revolución en el mundo del entretenimiento luego de que el actor Drake Bell, reconocido por su papel en la serie juvenil Drake & Josh de Nickelodeon, revelara que fue víctima de abuso sexual por parte de un extrabajador de la cadena infantil.

Públicamente, Drake Bell jamás se había referido a las polémicas de abuso sexual que han rodeado a diferentes producciones de Nickelodeon. Ahora todo parece indicar que el famoso actor confesará que fue víctima de Brian Peck, director de diálogo de la cadena, capturado en 2003 por varias denuncias por abuso de menores.

Todo surgió por el adelanto que se publicó del documental Quiet on Set o Silencio en el Set: El lado oscuro de la televisión infantil, de Investigation Discovery. En esta producción se abordarán las denuncias y rumores sobre abusos que sufrieron las grandes estrellas infantiles de la televisión en los años 90 y 2000.

Al final del video, Drake Bell aparece y, aunque no dice ninguna palabra, se ha revelado que el actor dará a conocer que fue abusado, a la edad de 15 años, por Brian Peck.

Publicidad

El caso de Brian Peck fue muy sonado en el año 2003, cuando fue capturado y acusado de abuso sexual con más de una decena de denuncias que lo relacionaban con el ataque a un menor de edad no identificado. Según reveló Business Insider, en el documental, Drake Bell revelará que, durante todos estos años, él fue ese menor anónimo dentro de la denuncia.

Peck trabajó en varios programas de Nickelodeon, incluidos All That y The Amanda Show, este último tuvo precisamente como estrella a Drake Bell. Finalmente, el hombre fue sentenciado a 16 meses en prisión y se le incluyó en el registro de agresores sexuales. A pesar de esto, Daily Mail informó que, tras salir de prisión, Peck hizo parte de un programa de Disney y una película de terror en la que participaban menores de edad.

Publicidad

El documental Quiet on Set o Silencio en el Set: El lado oscuro de la televisión infantil, que genera gran expectativa por las declaraciones de Drake Bell, se estrenará el próximo 17 de marzo en la plataforma de streaming Max.