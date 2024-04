Eduardo Sacheri explora la Argentina de los años 70 con su libro Nosotros dos en la tormenta

El autor argentino Eduardo Sacheri presentó su última novela titulada Nosotros dos en la tormenta. En la Feria del Libro de Bogotá 2024, Noticias Caracol dialogó con él sobre su nueva obra.



Noticias Caracol: Nosotros dos en la tormenta es un libro que se desarrolla en la Argentina de los años 70, predictadura, y en donde se explora lo que pasa con dos jóvenes guerrilleros y la situación política del país. Hay una reflexión profunda sobre el concepto de pueblo. ¿Para usted en la obra qué es el pueblo?

Eduardo Sacheri: “Probablemente sea un poco de todo. Esos jóvenes guerrilleros argentinos se sienten a la vanguardia del pueblo, la encarnación de lo mejor del pueblo, creo que esa es la justificación moral para atreverse a hacer lo que se atreven a hacer”.

Noticias Caracol: Usted nos retrata al padre de un guerrillero y aún hay una cantidad de humanidad en ese personaje que dice ‘yo quiero que mi hijo fracase porque no quiero que termine mal’.

Eduardo Sacheri: “Me gustaba pensar que muchas madres y muchos padres no deben haber compartido esa esperanza revolucionaria, sino al revés, decir ‘creo que estás equivocado, pero te amo tanto que tengo un dilema atroz porque sos mi hijo, quiero que no te pase nada y creo que como vas a fracasar lo único que espero es que no te maten’”.



Noticias Caracol: Hay una cantidad, digamos, de roles cruzados en torno a la figura paterna muy interesantes en el libro.

Eduardo Sacheri: “Yo creo que esto de cómo ser hijo y cómo ser padre atraviesa todos mis libros y Nosotros dos en la tormenta no es la excepción".

Noticias Caracol: ¿Nosotros dos en la tormenta es la historia de dos guerrilleros de dos células distintas que se juntan para conversar y expiar sus propios demonios o es la historia del papá que ve a su hijo atravesando la tormenta y ambos la atraviesan desde perspectivas distintas?

Eduardo Sacheri: “Pretende ser las dos cosas. Yo creo que una sociedad violenta siempre es una tormenta”.

Noticias Caracol: ¿Creyó que al tocar un tema tan sensible como este, sobre todo para sociedades latinoamericanas tan atravesadas por las violencias subversivas, podría justificar esas conductas?

Eduardo Sacheri: “Temí que una doble impugnación de gente que leyera esta novela y dijera ‘claro, está demonizando a los guerrilleros’, como del otro lado que dijeran ‘está humanizando a los guerrilleros’, y me topé con lectores de los dos tipos. Me parece que vivimos en una época donde hay demasiada gente con demasiadas certezas, entonces me parece que dudar un poco de solemnizar lo que uno mismo piensa está bien, no nos va a hacer mal”.