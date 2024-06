El emotivo mensaje de Amanda Dudamel a su padre por la victoria del Atlético Bucaramanga

"Pa, ahora entiendo por qué nos has enseñado la vida como una analogía eterna con el fútbol", escribió Amanda Dudamel en una publicación dedicada a su padre, Rafael Dudamel, técnico del Atlético Bucaramanga, equipo que acaba de conseguir su primera estrella en el fútbol profesional colombiano.

La victoria del club leopardo ante Santa Fe no solo causó felicidad en la capital de Santander y miles hogares colombianos, sino también en la familia del técnico venezolano. Así lo demostró su hija y exreina de belleza, Amanda Dudamel, en su cuenta de Instagram.

En la noche del sábado, Amanda Dudamel fue una de las miles de personas que, desde El Campín, registró el histórico triunfo del Atlético Bucaramanga como campeón del torneo apertura 2024. En sus publicaciones quedó registrado también el emotivo momento en el que corre a felicitar a su padre por la estrella.

"Anoche nos regalaron 90 minutos de fútbol que nos resumieron la vida entera. Trabajaron por mucho tiempo con tanta convicción y disciplina que parecía sencillo llegar a tener todo bajo control, y de repente, cuando sientes que estás a punto de llegar a la meta… te remontan el juego, se te nubla el camino y parece que la vida se te viene encima", agregó la exreina venezolana.

Tal y como lo expresó la famosa, la final del fútbol colombiano emocionó a miles de corazones que se dividían entre leopardos y leones.

Un partido pasado por agua que, en los últimos minutos del segundo tiempo, tuvo un cambio de papeles que llevó a los dos equipos a definir la estrella desde el punto blanco del penal.

Amanda Dudamel registró en su publicación que "si algo he aprendido de ti es a sobrellevar momentos de incertidumbre y adversidad. Inteligencia emocional. Me dices siempre calma, paciencia y mucha fe. Y en esos últimos instantes cuando sentía que todo se nos venía abajo, solo podía pensar en tu manera de llevar estas situaciones, así no tenga aún la misma valentía de enfrentarme a ellos como tú, pero allí me sentía segura nuevamente. Papá, ya son campeones. Y todavía no puedo creer que sea real todo lo que se vivió anoche".

Concluyó su tierno mensaje recordando unas palabras de Rafael Dudamel tras el triunfo: "Sé que hoy tu mayor sueño cumplido es haber consolidado un equipo tan sólido y una hinchada tan familiar. Poder llamarte papá es mi mayor lujo".

