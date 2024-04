Ella es Alanna de la Rossa, la joven actriz colombiana que resuena en Hollywood

A su corta edad, la actriz Alanna de la Rossa se posiciona como una de las estrellas en ascenso que, gracias a su disciplina y perseverancia, ha logrado conseguir papeles en producciones internacionales donde comparte pantalla con grandes actores de Hollywood.



Con solo 15 años, Alanna de la Rossa ya cuenta con una extensa carrera artística. Actualmente, se prepara para participar en 3 películas de Hollywood

"Ha sido un proceso de 10 años en esta carrera, luchándola. Ahorita estoy en una película soñada, que aún no me lo creo", describió Alanna de la Rossa.

Una de esas producciones es Diablo, una película junto a Scott Adkins, donde la colombiana tiene un rol protagonista interpretando a un personaje llamado Elisa, en el cual admite, está dejando alma, vida y corazón.

"Me sacó de mi zona de confort. Me toca aprender a manejar armas, combate escénico, estoy entrenándome con profesionales. Me toca pelear y hacer forcejeos", aseveró la joven actriz.

Además, la bogotana tiene un papel en la cinta Dominique y La hija de Fidel, al lado del reconocido actor James Franco.

A pesar de su ascenso, no olvida que Caracol fue quien le abrió las puertas para que comenzara a mostrar su talento en pantalla en producciones como Las Villamizar, Arelys Henao y El Bronx. "El Bronx es muy lindo porque ya eran un poco más largas las producciones, ya tenía que crear mi personaje", comentó.

Alanna de la Rossa, una joven promesa que ya resuena en Hollywood.