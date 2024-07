Ella es Roro Bueno, la influencer que genera controversia por ser la "mujer ideal"

Rocío Bueno, más conocida en redes sociales como Roro Bueno, se ha convertido en tendencia mundial en los últimos días debido a la división que está generando en redes sociales. La española de 22 años es señalada por otras mujeres de ser "sumisa", mientras que muchos hombres la califican como "la novia ideal".

¿Quién es Roro?

Con más de tres millones de seguidores en TikTok, Roro ha acaparado la atención de los internautas recientemente. Su contenido se basa principalmente en recetas de cocina hechas en casa y algunos tutoriales de belleza, todo esto con manualidades que ella realiza.

De entrada, se trata de una joven de 22 años, de nacionalidad española, que transmite sus conocimientos en manualidad y en la cocina a través de sus redes sociales. Sin embargo, lo que ha generado molestia entre los internautas, principalmente entre el público femenino, es que en la gran mayoría de videos Roro está cumpliendo los antojos de Pablo, su novio.

“Hoy a Pablo le apetecía...”, “Pablo me ha pedido...”, “Pablo quería...”, así inician muchos de los videos de Roro Bueno explicando la receta que está a punto de realizar. En el desarrollo de la grabación, la mujer presume sus grandes habilidades para preparar complicados platos de comida, pero su talento no es precisamente en lo que se fijan las millones de personas que ven sus publicaciones.

¿Por qué genera controversia Roro?

"¿Y qué hace Pablo?", "Pestañea dos veces si estás secuestrada", "¿Cuándo Pablo hace cosas para Roro?", "Díganme que Pablo por lo menos lava los platos", se lee en varios comentarios hechos por mujeres. Por otro lado, algunos hombres comentan: "Pablo es el favorito de Dios", "Ella es perfecta", "A uno no lo han querido nada".

Por primera vez, Roro Bueno ha concedido una entrevista en la que reacciona a las críticas. En diálogo con el podcast Sr. Wolf, la influencer de 22 años señaló que "no me considero una mujer sumisa, no vivo por y para Pablo" y agregó que cuando la reconocen en la calle "me gritan: 'Esclava'".

La española se refirió a las personas que la califican de promover un peligroso estilo de vida de tradwife o esposa tradicional y "retrasar 60 años del feminismo". Roro aseguró que "me considero feminista, si por feminismo se entiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres".

¿Qué hace Pablo?

Pablo Santos, su novio, también acudió a la entrevista y señaló que no solo su novia recibe odio en redes sociales. "Por internet me dicen que haga algo y en la calle me felicitan. Yo creo que si no hiciese nada y estuviese todo el día en el sofá, igual Rocío no estaría conmigo".