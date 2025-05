César Escola sorprende con regaño a imitador en Yo Me Llamo: "Parece un niño"

El concurso de Yo Me Llamo está llegando a sus últimas instancias y es por eso que los jurados del programa cada vez se ponen más estrictos con los imitadores que quedan en la competencia. Pequeños detalles están llamando la atención de los expertos y bajándole calificación a los concursantes que, si se distraen con otras cosas, quedan expuestos.

Yo Me Llamo Dean Martin ha sido uno de los participantes favoritos a lo largo de la competencia y, aunque en el reciente capítulo tuvo una buena presentación, fueron los pequeños detalles los que lo hicieron quedar en riesgo y, además, recibir un regaño por parte del jurado argentino César Escola.

¿Por qué César Escola regañó a Yo Me Llamo Dean Martin?

El imitador del cómico y cantante estadounidense interpretó en el escenario de Yo Me Llamo la canción ‘Good morning life’ y su reto era bailar tap. Sin embargo, los pasos de baile no fueron su punto fuerte y Amparo Grisales le expresó que, aunque le había encantado la parte vocal de su presentación, definitivamente había fallado en la parte de la puesta en escena.

"Quería verte bailar tap y no te salió. Pero el sonido sí me embriagó, me pareció hermoso el sonido y la voz, eso me gustó muchísimo", le dijo la 'diva de Colombia'. El imitador recibió las palabras de Grisales con algunas risas y caras de tristeza para disculparse por sus malos pasos de baile. Rey Ruiz, por su parte, felicitó al participante por su buen inglés.

Entonces vino el turno de César Escola y el imitador expresó entre risas: "Sé que faltó baile, pero estuvo bien la canción". El jurado argentino le expresó que tenía razón, pero que en este punto de la competencia el detalle del baile no era menor, sino muy importante para el objetivo de llegar a ser el doble perfecto. "El tema es que es un concurso de imitación, todos los elementos deben conjugarse para todos los participantes".

También le recalcó que debía mantener la ilusión de que es el verdadero Dean Martin, cosa que ha conseguido anteriormente al presentarse con micrófonos de cable o con base, mientras que en esta ocasión lo hizo con uno de diadema, lo que no corresponde a época del cantante original. Al final de su calificación, Escola añadió un último consejo en el que resaltó que su actitud al recibir las palabras de los jurados también es importante.

"No te rías tanto en las devoluciones, que esto es serio", expresó el jurado. Amparo Grisales intentó defender al participante y le dijo que "él puede estar sonriendo y estar serio, es su forma de ser", pero César Escola insistió en su punto y le respondió a su compañera que: "No, mientras tú le decías las cosas él se ríe como si fuera un niño". Laura Acuña también se unió a la conversación asegurando que "es risa nerviosa, yo lo entiendo, a mí me pasa lo mismo".

Los invitados que sorprendieron en Yo Me Llamo

Por otro lado, en medio del programa también hubo invitados sorpresas que se robaron el show. Yo Me Llamo Luis Alfonsotuvo el mayor reto al interpretar el tema 'Regalada sales cara' junto a tres compañeros, exparticipantes de otros concursos de canto el canal Caracol: Kristian Camilo (Angelitos), Miller Sebastian (La Descarga) y Breiner Gaster (La Descarga). De la misma forma, al imitador de Eduin Caz le tocó trabajar junto a Lui Giraldo (La Voz Kids).

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL