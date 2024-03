En pleno concierto, Karol G confirma que está comprometida: ¿habrá boda con Feid?

La cantante colombiana Karol G no deja de sorprender a su fanaticada con sus sorpresivas declaraciones con relación a su vida amorosa. Esta vez, la paisa descrestó al público guatemalteco cuando en medio de uno de sus conciertos confesó estar comprometida.



Los asistentes al show realizado en la Explanada Cardales de Yacalá de Guatemala captaron en video cómo la Bichota, en medio de una interacción con el público, leyó una pancarta que decía: "Karol, mi esposo me quiere dejar por ti".

Sin titubear, Karol G respondió que esto no era posible porque ella ya estaba comprometida, algo que causó furor en el recinto. Tras la confesión, la cantante le aconsejó a su seguidora que, si su esposo quería dejarla por ella, mejor se consiguiera uno nuevo, para posteriormente seguir interactuando con más fans.

La declaración llevó a que los presentes comenzaran a corear el nombre de Feid, mostrando apoyo por el supuesto noviazgo entre los artistas. Aunque aún no confirman su relación públicamente, desde el 2023 a la paisa se le ha vinculado con el también cantante de reggaetonFeid,con quien compartió escenario en su natal Medellín al iniciar su más reciente gira.

Pese a que la declaración para muchos es la confirmación de su noviazgo con el artista del género urbano, otros lo llevaron a otro nivel diciendo que era una declaración de que pronto ambos se casarían.

Publicidad

"Karol G dijo que está comprometida, de que tiene novio y todos se lo tomaron como que se va a casar", comentó una usuaria de X, afirmando que la palabra compromiso en la cultura paisa hace referencia más a una relación de pareja que marital.

Karol G sorprendió con su respuesta luego que leyó un cartel de una fanática en el concierto de Guatemala que decía: "Karol, mi esposo me quiere dejar por ti", a lo que 'La bichota' dijo: "Pero es que yo ya estoy comprometida"



Aunque nunca aseguró que se trataba de matrimonio si… pic.twitter.com/RiJGHuwVbi — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 4, 2024

Durante los conciertos en Guatemala, Karol G también sufrió problemas técnicos que detuvieron la presentación, sin embargo, en medio de lágrimas, la cantante siguió con el show.

Publicidad

“Se murieron los generadores de toda la energía del escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”, indicó.

Asimismo, Karol G agregó que “ustedes vinieron a ver mi show y vamos a hacerlo. Tenemos energía para usar mientras tanto y tocar algunas canciones. Mientras va volviendo (la energía) vamos a lo que vinimos, a cantar y pasarla chimba”.