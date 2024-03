Tragedia al finalizar concierto de Karol G en Guatemala: tres personas fueron asesinadas

El concierto de Karol G en Guatemala se vio empañado por un hecho de violencia que terminó con la vida de 3 personas durante la madrugada del 3 de marzo de 2024. Una de las víctimas era una mujer embarazada.



El paso de la cantante colombiana Karol G por el país centroamericano con su 'Mañana será bonito tour' emocionó a todos sus fanáticos, los cuales disfrutaron de una velada llena de música y color. Sin embargo, todo acabó en tragedia cuando, al parecer en medio de una discusión, un sujeto accionó un arma y acabó con la vida de 3 personas.

De acuerdo con el informativo local TVAzteca, la Policía Nacional Civil de Guatemala aseguró que el fatídico hecho ocurrió la madrugada del 3 de marzo, cuando a la salida del concierto que dio Karol G en la Explanada Cayalá un individuo habría disparado contra dos hombres en medio de una discusión. Una mujer embarazada que se encontraba en la zona también resultó impactada por una bala perdida.

Las autoridades aseguraron que por el triple homicidio se capturó a un hombre de 33 años identificado como Cristian "N", al cual se le incautó una pistola calibre 9 milímetros que no poseía licencia.

Por el momento, los entes investigadores avanzan con sus respectivas tareas para aclarar el caso.

La cantante colombiana Karol G no se ha comunicado frente al hecho, sin embargo, antes de la tragedia, había comentado por medio de la cuenta oficial de su tour que la experiencia de hacer dos shows en Ciudad de Guatemala fue increíble, y que su gente fue inolvidable.

Capturado presunto responsable de triple crimen en boulevard austriaco



En el bulevard austriaco, zona 16, policías de la comisaría 13 reportan la detención de Cristian "N" de 33 años, luego de un ataque que deja el saldo tres personas fallecidas.. pic.twitter.com/7UQaDzscCT — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 3, 2024

Karol G rompió en llanto tras sufrir problemas eléctricos en pleno concierto: video

El pasado viernes 1 de marzo tuvo lugar el primer concierto de Karol G en Guatemala. Sin embargo, el evento se vio opacado por algunas fallas de energía que le sacaron lágrimas a la Bichota.

“Se murieron los generadores de toda la energía del escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”, indicó.

Asimismo, la artista agregó que “ustedes vinieron a ver mi show y vamos a hacerlo. Tenemos energía para usar mientras tanto y tocar algunas canciones. Mientras va volviendo (la energía) vamos a lo que vinimos, a cantar y pasarla chimba”.