En reciente show, "sentí que La Gorda Fabiola se iba a morir": Patricia Silva

El elenco de Sábados Felices sigue lamentando la muerte de La Gorda Fabiola. Este viernes, durante la emisión de Día a Día, varios humoristas que fueron por años sus amigos en el programa de Caracol Televisión recordaron anécdotas y lloraron por la partida de una leyenda de la TV colombiana.

En un fragmento de la entrevista con Día a Día, de Caracol Televisión , la humorista Patricia Silva reveló cómo, durante un reciente show, ella pensó que La Gordita se iba a morir.

"Yo sentí algo ese día": Patricia Silva

Don Jediondo, Patricia Silva y La Gorda Fabiola estuvieron reunidos en una presentación en México este año. La comediante contó que, antes de su presentación con la samaria, Pedro González se arrodilló.

“Estábamos en ese programa en México y ya salíamos La Gorda y yo, cuando Don Jediondo vino y se le arrodilló. Jediondo, usted se le arrodilló y yo sentí que La Gorda se iba a morir ese día. Yo dije ‘la está despidiendo’ y todos se arrodillaron con Don Jediondo. Yo sentí algo ese día”, comentó Patricia Silva.

Don Jediondo agregó que ese día le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario a La Gordita: “Me arrodillé, no sé por qué, frente a ella y le dije que le agradecía mucho”.

Patricia Silva también habló sobre el matrimonio entre La Gorda Fabiola y Nelson Polanía, Polilla.

“Polilla tiene principios de hogar, principios de matrimonio. Para él el hogar es sagrado y nunca hubiera dejado a La Gorda. Polilla se sentaba a organizar el pastillero”, dijo la humorista.

La despedida de Polilla y La Gorda Fabiola

En la misma entrevista con Día a Día, Don Jediondo reveló detalles de cómo Polilla y La Gordita se despidieron.

“Polilla le puso la canción con la que se enamoraron, ‘Me gustas tanto’, de Mickey Tavera, y, mientras fue sonando la canción, se fue apagando La Gordita. Terminó la canción y ahí terminó la vida de La Gordita”, narró Don Jediondo.

El también comediante Boyacomán dijo que, incluso, Polilla "compró un cuaderno y se sentaba a anotar paso a paso cómo eran las curaciones de La Gordita”.

Finalmente, Patricia Silva aseguró que "me quedo con todo lo lindo que ella dejó en mi vida, con los calditos que me llevaba cuando me enfermaba. Tan rico que es contar con una amiga".

