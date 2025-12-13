En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Enigmático mensaje que dejó una influencer conocida por sus cirugías días antes de su muerte

Enigmático mensaje que dejó una influencer conocida por sus cirugías días antes de su muerte

La muerte se conoció el 9 de diciembre, luego de que presuntamente cayera desde el noveno piso. Ahora, su última publicación en redes sociales plantea varias interrogantes sobre el caso.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de dic, 2025
Enigmático mensaje que dejó una influencer conocida por sus cirugías días antes de su muerte
Sus seguidores comentaron la publicación -
Instagram: @marymagdalenedied

