Enigmático mensaje que dejó una influencer conocida por sus cirugías días antes de su muerte

La muerte de 'Mary Magdalene's', una popular creadora de contenido y modelo canadiense-mexicana de Instagram, ha generado conmoción en redes sociales, no solo por las circunstancias en las que fue hallada sin vida en Tailandia, sino por el mensaje enigmático que compartió días antes de su fallecimiento.



De acuerdo con el medio TMZ, María Magdalena, cuyo nombre real era Denise Jarvis, fue encontrada muerta en Tailandia, luego de que presuntamente cayera del noveno piso de un edificio de apartamentos. La modelo era ampliamente conocida por su imagen extrema debido a tatuajes y a sus extravagantes cirugías y procedimientos estéticos, especialmente por haberse colocado implantes mamarios de talla 38J, lo que la llevó a ser una figura viral en redes sociales.

Algo que ha causado interés en este caso es que antes de ser hallada sin vida, la influencer publicó un mensaje que hoy es interpretado por muchos de sus seguidores como premonitorio. En una de sus cuentas de Instagram, dedicada a sus obras de arte, María compartió la escena final de la película The Truman Show, en la que el personaje de Jim Carrey dice la frase: “Y en caso de que no te vea, buenas tardes, buenos días y buenas noches”. La publicación también incluía lo que parece ser una fotografía de su infancia.

Esta fue su última publicación en redes sociales y, desde entonces, el espacio se ha llenado de mensajes de despedida y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes conocieron la noticia de su fallecimiento de manera posterior. “Dios mío, la señal estaba allí. Llevo años observando su viaje”, escribió una usuaria.



Asimismo, algunos internautas han compartido sus propias interpretaciones y especulaciones sobre las circunstancias de su muerte.

"Esta es la salida más triste que he visto. La foto de ella misma de joven, viéndose como es ahora y cómo dejó este mundo. No se cayó, saltó. ¡Descanse en paz!".



Otros mensajes resaltaron su personalidad y autenticidad: "Me parece muy apropiada. Ella era real y auténtica, y este mundo era demasiado falso", expresó otro seguidor.

Por otro lado, se conoció que la mujer administraba dos cuentas en redes sociales: una destinada a compartir sus obras de arte y otra enfocada en contenido casual de su vida. En este último perfil, considerado el principal, realizó un cambio llamativo al modificar su nombre de usuario de “@mary853magdalene” a “MaryMagdaleneDied”, cuya traducción literal al español es “Mary Magdalene murió”.

Un cambio radical en su vida

La vida de la creadora de contenido estuvo marcada por la cirugía plástica. En entrevistas concedidas a TMZ en febrero de 2023, la modelo reveló que comenzó a someterse a procedimientos estéticos desde los 18 años, comparando su experiencia con "ser adicta a la adrenalina" de los deportes extremos. "Pero en lugar de escalar montañas más grandes o saltar desde alturas mayores, se ponía inyecciones cada vez más grandes", expresó el medio

Sin embargo, un accidente en el que uno de sus implantes mamarios, de aproximadamente 5 kilos, explotó, dejándola con un solo pecho, marcó un "punto de quiebre". Tras ese episodio, María aseguró haber tenido un despertar espiritual y expresó su deseo de alejarse de la apariencia que mantenía.

En marzo de 2023, volvió a hablar con TMZ para mostrar su reducción de busto, una cirugía que le costó cerca de 33.000 dólares ( más de 125 millones de pesos colombianos) y redujo sus implantes a una copa C.

Ahora, su última publicación y su repentina muerte han llevado a sus seguidores a reflexionar sobre el significado de ese mensaje final, que hoy es interpretado por muchos como una inquietante despedida. Por su parte, hasta el momento se desconoce si las autoridades tendrán en cuenta estas señales dentro del curso de la investigación.

