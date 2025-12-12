En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Último capítulo del Desafío Siglo XXI en el 2025 ¿Cuándo volverá a las pantallas de Caracol?

Último capítulo del Desafío Siglo XXI en el 2025 ¿Cuándo volverá a las pantallas de Caracol?

El reality de Caracol Televisión cerró su emisión de 2025 con un capítulo cargado de tensión y cambios inesperados. Este es el programa que reemplazará al Desafío en las noches.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Último capitulo del Desafío Siglo XXI en el 2025 ¿Cuándo volverá a las pantallas de Caracol?
Andrea Serna hizo el anuncio especial -
Caracol Televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad