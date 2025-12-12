Último capítulo del Desafío Siglo XXI en el 2025 ¿Cuándo volverá a las pantallas de Caracol?

El Desafío Siglo XXI volvió a sacudir a los televidentes con un capítulo cargado de tensión, cambios inesperados y un anuncio que marcó un punto de quiebre en la competencia. Lo que parecía una noche más de retos terminó convirtiéndose en el cierre temporal del reality más visto de Caracol Televisión durante este 2025.

El episodio más reciente estuvo marcado por el Desafío Millonario, en el que los equipos Neos y Gamma se enfrentaron por primera vez tras la reconfiguración de los grupos luego de que Alpha bajara bandera.

La prueba exigía coordinación, fuerza y comunicación constante entre los participantes, quienes debían empujar un carro de madera, maniobrar una enorme esfera de acero y completar una serie de tareas físicas contrarreloj.



Tras una competencia reñida, el equipo naranja logró quedarse con la victoria, gracias a una estrategia basada en la comunicación y el liderazgo de sus capitanes, Zambrano y Miryan. El triunfo no solo les permitió asegurar el premio del reto, sino que también desencadenó uno de los momentos más sorpresivos de la noche.



Como parte del poder anunciado por Andrea Serna, se realizó un enroque inesperado que cambió el rumbo del juego, Kevyn dejó de ser capitán de Neos y fue trasladado a Gamma, una decisión que generó sorpresa tanto entre los participantes como entre los seguidores del programa.



Último capítulo del Desafío Siglo XXI en el 2025 ¿cuándo volverá?

Sin embargo, el mayor impacto llegó al final del capítulo, cuando la presentadora Andrea Serna tomó la palabra para hacer un anuncio importante. La conductora informó que este episodio sería el último que se emitiría en 2025, ya que el programa entrará en una pausa por la temporada decembrina.

“Estamos en época decembrina, así que ha llegado el momento de hacer un pausa en este Desafío. Les deseamos a todos felices fiestas, feliz año y nos vemos en 2026”, expresó Serna, enviando un mensaje especial a los televidentes.

Aunque se confirmó que el Desafío Siglo XXI continuará en 2026, por ahora no se ha anunciado una fecha exacta de regreso. La expectativa queda abierta sobre cómo afectará el enroque a la dinámica de los equipos y qué consecuencias traerá este movimiento en la recta final del juego.

Durante la pausa del reality, Caracol Televisión emitirá una nueva temporada del querido reality “La Vuelta al Mundo en 80 Risas”, que llegará a la franja de las 8:00 p.m. a partir del 15 de diciembre, ofreciendo contenido humorístico para las noches de fin de año.

Así, el Desafío se despide temporalmente dejando preguntas abiertas, equipos reconfigurados y una competencia que promete intensificarse cuando regrese a la pantalla en el próximo año.

¿Cómo quedaron conformados los equipos con el enroque?

Equipo Neos: Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo y Isa.

Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo y Isa. Equipo Gamma: Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio, Tina y Kevyn.

