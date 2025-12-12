Desafío Siglo XXI: Zambrano y Miryan hacen importante cambio en la competencia

El Desafío Siglo XXI no deja de sorprender a desafiantes y televidentes. Tras el desafío de capitanes, el juego sigue cambiando drásticamente, esta vez con un nuevo cambio entre parejas. Zambrano y Miryan fueron los encargados de tomar una drástica decisión que cambia por el completo el panorama de la competencia.

Luego de que los equipos Neos y Gamma quedaran conformados con sus nuevos integrantes, los dos se pusieron a prueba en un desafío millonario fuera de la ciudadela. Los ocho integrantes de cada equipo llegaron al punto de encuentro decididos a demostrar que son los mejores y motivados por dos grandes recompensas para el ganador: todos los integrantes podrían pasar por la máquina de dinero y un súperpoder.



¿Quiénes ganaron la prueba?

En el desafío millonario, seis integrantes de cada equipo debían conducir a ciegas un carro, guiados tan solo por la voz de otro integrante que iba sobre el carro. Esta persona debía darles indicaciones para empujar una gigante bola de acero hasta el otro lado de la pista y luego regresar por el otro desafiante que falta, quien debía también guiarlos y recoger cuatro balones de crossfit de diferente peso que debían encestar en una plataforma al final de la pista.

La comunicación del equipo Gamma sobresalió a lo largo de toda la prueba, dándoles una gran ventaja y la victoria al final. Mientras tanto, el equipo Neos, conformado por Kevyn y Sofía, hizo un llamado de atención a escuchar y acoplarse rápido para no seguir perdiendo.



Como lo había anunciado Andrea Serna, todo el equipo Gamma pasó por la máquina de dinero, luego de que Kevyn y Sofía se quedaran con los 450 millones que había en la competencia. Después de esto, Miryan y Zambrano se quedaron a solas con la presentadora para saber qué súperpoder tendrían. En la casa, la pareja ya había discutido las posibilidades y habían mencionado los cambios que harían en los equipos.



Miryan y Zambrano hicieron importante cambio

Tal y como lo pensaron, el súperpoder era hacer un enroque entre parejas dentro del juego. Miryan estaba un poco nerviosa por dar a conocer el cambio, pero Zambrano le dijo que ella ya había anticipado ese movimiento, así que lo debía anunciar ella.



Cuando Andrea Serna le preguntó, Miryan reveló que Kevyn pasaría a ser parte de la casa Gamma. El actual campeón del Desafío XX entraría a la casa naranja para tomar el lugar de Julio como pareja de Tina. Así las cosas, ahora Kevyn y Tina son una pareja dentro del juego, mientras Julio y Sofía quedaron juntos en Neos.

El cambio tomó por sorpresa al integrante de Gamma, pero en la casa Neos ya lo sospechaban. Cuando Zambrano y Miryan regresaron a la casa le dijeron a Julio que no se tomara personal la decisión y que usara esto como una oportunidad para brillar en el otro equipo y con su nueva compañera. Tina, por su parte, estaba bastante feliz por tener ahora a Kevyn como compañero.

Sofía, aunque no quedó tan feliz con el cambio, reconoció que uno de sus participantes favoritos de esta temporada del Desafío desde el comienzo fue Julio y le dolió mucho cuando él salió. Cuando se reunieron ambos hablaron y se comprometieron a trabajar juntos para convertirse en los nuevos campeones del programa.

