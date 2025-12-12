Concierto de J Balvin en El Campín: lo que se sabe sobre horarios, invitados y más recomendaciones

En Bogotá miles de seguidores de J Balvin se preparan para lo que será el primer concierto del artista paisa en El Campín este sábado 13 de diciembre. 'El niño de Medellín' traerá a la capital la misma producción de escenario 360° que utilizó en su ciudad y se espera que la misma energía y sorpresas con invitados nacionales e internacionales.

Luego de un concierto sin precedentes en Medellín en el Atanasio Girardot, los bogotanos tienen altas expectativas para el show de Jose en la capital. En la ciudad de la eterna primavera el concierto duró casi siete horas y tuvo una lista de 25 artistas invitados de lujo, por lo que se espera algo similar en Bogotá.



Horarios e ingresos para J Balvin en El Campín

Según se ha confirmado a través de las redes de los organizadores del evento, las puertas del estadio se abrirán a las 3:00 de la tarde del sábado para iniciar el ingreso de los asistentes en todas las localidades. Por otro lado, se espera que J Balvin salga al escenario sobre las 8:00 de la noche y, en caso de que el concierto dure lo mismo que en Medellín, la salida sería sobre las 3:00 de la mañana.

Los ingresos estarán organizados de la siguiente manera:



Diagonal 61C: Gramilla Energía Oriental, Gramilla Energía Occidental, Norte Baja y Norte Alta Transversal 28: Oriental Alta Familiar y Oriental Baja Carrera 28: Palcos Vibras del 55 al 90, VIP Primavera Oriental, Gramilla Energía Oriental, Sur Alta y Sur Baja NQS: Palcos Vibras del 10 al 45, VIP Primavera Occidental y Gramilla Energía Occidental NQS: Occidental Alta, Occidental Alta VIP y Occidental Baja

El número de la puerta de entrada de cada asistente aparecerá en su boleta, para que sepan por dónde deben ingresar. Dentro del estadio es vital prestar atención a las indicaciones del personal de logística. Los asistentes deben tener en cuenta la señalización de entradas, salidas, zonas de acomodación, primeros auxilios, personas extraviadas, extintores y escaleras, y está prohibido obstruir entradas, salidas y pasillos.



Se aconseja acordar un punto de encuentro con los acompañantes y cuidar los objetos personales. Una vez finalizado el evento, es fundamental desalojar el lugar con calma, atender las indicaciones del personal, y ayudar a adultos mayores o personas con limitaciones.



Es indispensable descargar la aplicación Tuboleta Pass para presentar su boleta en las entradas. Por su parte, quienes deseen reclamar la boletería en taquilla el día del evento, esta estará habilitada de 9:00 a. m. a 11:00 p. m..

Los menores deben ingresar obligatoriamente acompañados de un adulto responsable. Además, esta zona está libre de venta y consumo de bebidas alcohólicas. La organización advierte que, en caso de no cumplir con el requisito de edad o de comprar boletas para un menor en una localidad diferente a la mencionada.



Objetos permitidos y prohibidos en el lugar

Para el ingreso, se permite llevar bolsos pequeños, celular y se recomienda usar ropa cómoda y movilizarse en vehículos públicos para evitar el tráfico.

Por el contrario, hay una lista estricta de objetos prohibidos: no se permite el ingreso de comida o sombrillas, cámaras profesionales o semiprofesionales, objetos corto punzantes o cualquier tipo de arma y correas con hebillas contundentes. Además, está prohibido el ingreso de mujeres con más de 5 meses de gestación, fumar en El Campín o estar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.



¿Quiénes serán los invitados en concierto de J Balvin en Bogotá?

Luego de 25 invitados de J Balvin en su concierto en Medellín, en Bogotá se espera algo similar. En la capital antioqueña estuvieron artistas como Reykon, Golpe a golpe, Lenny Tavares, Ryan Castro, Kapo, Tito El Bambino, Maluma, 50 Cent, Yandel, Feid y Daddy Yankee, entre otros. Todavía no se ha dado información oficial sobre artistas invitados a Bogotá.

Algunos rumores en redes sociales indican que J Quiles, Lenny Tavares, Reykon y Ryan Castro repetirían con J Balvin en Bogotá. Por otro lado, se dice que posiblemente un invitado diferente sería Nicky Jam.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL