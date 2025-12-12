Iron Maiden anuncia su regreso a Colombia: fecha y precios de las entradas

Iron Maiden ha confirmado las fechas de su próxima gira mundial 'Run for your lives' en la cual incluyó a Colombia, algo que hace muy felices a todos sus fanáticos en el país. Con estos conciertos la agrupación estará celebrando sus 50 años de trayectoria, los cuales han estado marcados por éxitos musicales que han conquistado a diferentes generaciones.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Iron Maiden en Colombia?

Esta es la quinta vez que la 'Doncella de Hierro', como se conoce a la banda, viene a Bogotá, pero la primera de la agrupación en Vive Claro, el nuevo escenario de conciertos que se abrió en la capital colombiana. El concierto de Iron Maiden será el próximo 11 de octubre de 2026.

Las otras veces que Iron Maiden se ha presentado en Colombia han sido:



28 de febrero de 2008: Parque Simón Bolívar (Somewhere Back in Time Tour).

7 de marzo de 2009: Parque Simón Bolívar (parte de la misma gira).

20 de marzo de 2011: Parque Simón Bolívar (The Final Frontier World Tour).

24 de noviembre de 2024: Estadio Nemesio Camacho El Campín (The Future Past Tour).

De hecho, en su última presentación en el país la banda anticipó que regresarían muy pronto para reencontrarse con su público colombiano. Sobre el escenario del El Campín, al final del concierto, Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, aseguró que en Colombia se encontró con "the best f*kin audience of all the tour (la mejor audiencia de todo el tour)". Sumado a esto, cuando se despidió expresó: "Regresaremos en un par de años", palabras que emocionaron a la multitud y ahora se hacen realidad.

Efectivamente, después de esa gira Iron Maiden anunció una nueva gira de conciertos mundial para celebrar sus 50 años de trayectoria, llamada 'Run For Your Lives World Tour'. En ese momento, solo anunciaron fechas en Europa hasta julio de 2025.



Ahora, además de Colombia, confirmaron fechas también en otros países de Latinoamérica como Costa Rica (8 de octubre), Ecuador (14 de octubre), Perú (17 de octubre), Argentina (20 de octubre), Brasil (25 de octubre) y Chile (31 de octubre).



'Caught Somewhere in Time', 'Days of the future past' o 'The Trooper' volverán a sonar en vivo en Colombia y a resonar en las voces de miles de fanáticos colombianos, así como todos sus grandes éxitos de sus nueve primeros álbumes. En 2024, la banda de apertura para los británicos del heavy metal fue la banda caleña Krönös; en esta ocasión serán los ingleses de The Raven Age.

Venta y precios de las entradas

La venta de entradas para Iron Maiden en Colombia estarán a la venta en la página de Ticketmaster con varias opciones para los fans. La preventa de entradas comenzará el martes 16 de diciembre para usuarios del banco Falabella a las 10:00 a. m. y para el público en general, el jueves 18 de diciembre a las 10:00 a. m.

De la misma forma, el 18 de diciembre también se realizará a las 2:00 p. m. un llamativo evento de lanzamiento del concierto para los 300 primeros fans que se inscriban en ticketmaster.co, en el cual podrán celebrar el regreso de la banda y participar por premios, incluyendo entradas para el concierto. Este evento será gratuito.



Precios de las entradas para ver a Iron Maiden

BACK FIELD (+18 AÑOS): $385.000

(+18 AÑOS): $385.000 110, 112, 114, 116 (+18 AÑOS): $505.000

(+18 AÑOS): $505.000 117 - 124 (+18 AÑOS): $505.000

(+18 AÑOS): $505.000 125 - 132 (+18 AÑOS): $505.000

(+18 AÑOS): $505.000 FRONT FIELD (+18 AÑOS): $782.000

(+18 AÑOS): $782.000 102, 104, 106, 108 (+18 AÑOS): $782.000

(+18 AÑOS): $782.000 109, 111, 113, 115* (MENORES) (+12 AÑOS): $782.000

(MENORES) (+12 AÑOS): $782.000 101, 103, 105, 107* (MENORES) (+12 AÑOS): $842.000

