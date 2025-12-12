Conozca los cierres viales por concierto de J Balvin en El Campín, algunos van hasta el domingo

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se prepara para recibir al 'niño de Medellín', J Balvin, en su primer gran concierto en este icónico escenario capitalino este sábado, 13 de diciembre de 2025. Miles de seguidores se alistan para disfrutar de un espectáculo con producción de escenario 360°, pero la fiesta del reguetón trae consigo una planificación logística masiva que impactará significativamente la movilidad de la ciudad durante varios días.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha autorizado cierres y desvíos en corredores cruciales como la calle 53B Bis, la transversal 28 y la avenida NQS. Esta es información esencial tanto para quienes asistirán al evento como para los conductores que deberán modificar sus recorridos habituales.



Recomendaciones para los asistentes al concierto

Para los asistentes al concierto, la recomendación fundamental de la Alcaldía Mayor de Bogotá es evitar el uso del vehículo particular y llegar al evento preferiblemente en SITP o TransMilenio. Cabe resaltar, además, que TransMilenio ha informado que las siguientes rutas zonales tendrán modificaciones a causa de los cierres viales: SE14, A605, H605, A002 y 97.

Es de vital importancia tener en cuenta que las autoridades no autorizarán detenciones de vehículos sobre la avenida NQS frente al estadio El Campín.



¿Cuáles son los cierres viales por concierto de J Balvin?

La Secretaría Distrital de Movilidad ha establecido algunos cierres viales que se extienden desde el 11 hasta el 14 de diciembre. La paciencia será clave, ya que los cierres se implementan en distintos bloques temporales:



Cierres de larga duración (desde el jueves hasta el domingo a medianoche): Desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre de 2025, se presenta el cierre total de la Calle 57A entre la avenida NQS y el acceso al Parqueadero Norte . También se implementa un cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C , incluyendo los senderos peatonales de ambos costados.

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57. Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluyendo senderos peatonales norte y sur. Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B.

Alternativas para los conductores

Para mitigar la congestión, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto varios desvíos clave:



Para usuarios en sentido Sur – Norte por la avenida NQS:



Si su ruta habitual incluye tomar la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberá continuar al norte por la avenida NQS – Diagonal 61C al oriente – Avenida Carrera 24 al norte .

. Si su destino es la calle 57 al oriente, deberá continuar al norte por la avenida NQS – Diagonal 61C al oriente – Transversal 25 al sur – Calle 57 al oriente .

. Si toma la calle 57A al oriente, deberá continuar al norte por la avenida NQS – Diagonal 61C al oriente .

. Si se dirige a la calle 53B al oriente, podrá tomar la Calle 51 al oriente – Carrera 27 al norte – Calle 53 al oriente y/o Calle 53B al oriente.

Para usuarios en sentido Norte – Sur y Oriente – Occidente:



Quienes circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y deseen tomar la avenida calle 53 al occidente, deben usar la Transversal 25 al sur – Diagonal 53C al oriente - Carrera 24 al sur – Avenida Calle 53 al occidente .

. Quienes viajen oriente - occidente por la avenida calle 57 y tomen la transversal 28 y carrera 28 al sur y luego la avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la Carrera 21 al sur – Avenida Calle 53 al occidente.

