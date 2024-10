Epa Colombia publica curioso video con Karol Samantha: "Solo estamos por la niña"

La empresaria bogotana Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, recientemente revolucionó redes sociales al anunciar su separación de la mamá de su hija Karol Samantha. Sin embargo, en las últimas horas confundió a sus seguidores con un video junto a ella.

Luego de una polémica petición de mano de la empresaria a su expareja, que luego desmintió. Epa Colombia y Karol Samantha aparecieron juntas nuevamente.

¿Qué pasa entre Epa Colombia y Karol Samantha?

En sus historias de Instagram, Epa Colombia publicó un video en el que se le ve junto a Karol Samantha en su carro. Las dos mujeres están bastante cerca y suena la canción 'Se me olvida' de Feid y Maisak.

En ese momento, Epa Colombia empieza a cantarle a su expareja la canción: "se me olvida, que ahora soy tu ex, que ya te perdí, y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida".

Mientras le cantaba la canción, Epa Colombia le acaricia la cara a Karol Samantha. Luego dice a la cámara: "Solo estamos por la niña", cosa que la otra mujer afirma.

¿Epa Colombia se reconcilió con su expareja?

No queda claro lo que está pasando entre Epa Colombia y Karol Samantha, pues las mujeres han aparecido en diferentes publicaciones juntas luego de su separación, pero no han confirmado que estén juntas.

A los usuarios de redes sociales, el más reciente video de Epa Colombia les genera dudas sobre si es real o no la separación entre las dos famosas. "Este par ya cansan", "Se le ve desde un avión que ella no te quiere", "Quisiera juzgarlas pero recuerdo que también volví con mi ex después de funarlo y se me pasa".

¿Por qué se separó Epa Colombia de Karol Samantha?

Según el relato de la empresaria el día que confirmó su separación, la mamá de Karol Samantha, su ahora expareja, tiene mucho que ver en su ruptura. La famosa aseguró que con la llegada de su hija a la casa, su pareja empezó a tener actitudes extrañas con ella, motivada por su mamá.

Sobre Karol, Epa detalló que "jamás dejé que aportara para la casa porque sabía que su mamá le exigía demasiado. La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido y siempre pone por encima a su marido, sobre su propia hija".