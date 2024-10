¿Epa Colombia realmente se va a casar con Karol Samantha? Esto dijo sobre la propuesta

Epa Colombia y Karol Samantha han sido tema de conversación en las redes sociales en los últimos días, especialmente, luego de que las famosas confirmaran su separación y, después, la empresaria bogotana le pidiera matrimonio a la mamá de su hija.

En unas recientes publicaciones en sus historias de Instagram, Epa Colombia aclaró qué es lo que está pasando realmente con su relación amorosa. Una vez más, la influenciadora confirmó la separación.

Epa Colombia se pronuncia tras pedir matrimonio a Karol Samantha

La empresaria bogotana abrió en sus historias de Instagram la 'cajita de preguntas' y, como era de esperar, su vida amorosa fue el tema del que más quisieron saber sus seguidores.

"¿Te separaste?", le preguntó uno de sus seguidores. Sin dar una sola palabra, Epa Colombia respondió a esta pregunta con un video en el que movía el dedo índice indicando una respuesta positiva. De esta manera confirmó que se separó recientemente.

Luego otra pregunta hizo referencia a la noticia que se hizo tendencia en los últimos días, cuando le entregó un anillo a Karol Samantha y en la caja se leía '¿te quieres casar conmigo?'. "Si te separaste, entonces ¿por qué le pediste matrimonio? Tienen a sus seguidores confundidos".

Epa Colombia resaltó que "me han hecho demasiado esta pregunta" y procedió a dar algunas explicaciones. "Amiga, ¿cómo te lo explico? ¿Tú cómo crees que me voy a casar si no estoy segura de mí misma?"

La famosa expresó que "casarse es un compromiso con Dios, es de amar y de respetar, y cuando se acaba el respeto no hay nada, amiga".

Epa Colombia le propuso matrimonio a Karol Samantha con un anillo de Pandora. IG: Karol Samantha

Finalmente, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, expresó entre risas que "ya te dije que estoy como Shakira", haciendo referencia al más reciente éxito musical de la barranquillera, Soltera.

En las redes sociales, la respuesta de la famosa a esta situación sigue generando dudas. "Eso es puro marketing", "Epa en su estado más bipolar", "Esto es mucha payasada", "Todo es marketing para subir las ventas".

Karol Samantha comparte mensaje de mujer soltera

Por su parte, Karol Samantha también expuso el estado de su vida amorosa en sus redes sociales compartiendo un mensaje inspirador.

"Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que no quiera jugar, alguien que sepa lo que quiere", se lee en su publicación.