Érika Zapata, de Noticias Caracol, presumió su cambio de look: "Siempre podemos vernos mejor"

Con una sonrisa de oreja a oreja, así quedó Érika Zapata , periodista de la regional Antioquia de Noticias Caracol, después del "cambio extremo" al que se sometió previo al Día de la Mujer. Con un nuevo peinado y maquillaje, los seguidores de la periodista le aplaudieron esta renovada apariencia.

Este viernes, 28 de febrero de 2025, la reportera Érika Zapata recibió un especial regalo por parte de una empresa de cosmética, la cual decidió darle un nuevo aire y sacar su mejor versión.

La periodista paisa suele llevar un estilo recatado, ropa sobria y el cabello recogido, por lo cual sus seguidores disfrutaron verla en una etapa diferente de su look. Los profesionales en belleza decidieron hacerle unas ondas románticas y un maquillaje luminoso con énfasis en sus ojos.

Entre risas, admitió que no es diestra en el mundo del maquillaje, además que las cejas es "lo que más mal se pinta". Un par de horas después, comentó que ni ella misma se reconocía, quedando impactada por el resultado.

"Me demostraste que siempre podemos vernos mejor", le dijo agradecida a la maquilladora, comentándole que detalles como las pestañas postizas y la horma de sus cejas eran de sus favoritos.

Fans reaccionan al cambio de Érika Zapata

Acostumbrados a verla sin maquillaje y con el cabello apartado del rostro, los fanáticos del particular estilo de periodismo de Érika Zapata, de Noticias Caracol, destacaron lo bella que se ve con su "cambio extremo".

Más allá de su apariencia física, la cual, según ella, ha sido objeto de críticas, quienes la ven en los diferentes espacios del noticiero resaltan que su magia radica en su personalidad vibrante, la cual conecta con muchos.

"Wow, te ves muy linda, deberías dejarte el cabello suelto siempre", "ella es linda de cualquier manera", "yo la veo hermosa de todas las formas ....es tan auténtica y sencilla que no necesita, sino hablar y ya", "tu belleza está en ser original" y "no te vayas a hacer más nada no cambies nunca, tu naturalidad y esa chispa que te caracteriza", algunos de los comentarios de los usuarios de redes.

Algunos se preguntan si mantendrá este nuevo estilo frente a las cámaras, sin embargo, la periodista no ha entregado más detalles sobre su transformación, la cual se gozó al máximo.

Érika Zapata antes y después de su cambio físico. Érika Zapata

