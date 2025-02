Esta canción acompañó a Diego Guauque durante su tratamiento contra el cáncer: "Me mueve fibras"

Diego Guauque , periodista de Séptimo Día, es un testimonio vivo de resiliencia. Un diagnóstico de cáncer cambió su vida, puesto que lo llevó a pensar que su tiempo en este plano era corto. Durante su lucha contra esta devastadora enfermedad, encontró apoyo en muchas personas que le mostraron su cariño, especialmente su esposa, quien se convirtió en su principal cuidadora.

La batalla no fue sencilla, ya que en algunos momentos el pronóstico no era tan alentador, sin embargo, intentó mantenerse fuerte en el proceso para tratar de llevar las adversidades a las cuales se enfrentaban.

(Lea también: El amor contra el cáncer, el libro con el que Diego Guauque relata su experiencia con la enfermedad )

"A mí el cáncer me dejó unas buenas lecciones, que seguramente, si no lo hubiera tenido cáncer, esas lecciones no hubieran llegado a mi vida. Creo que la principal lección es que, sin salud, no somos nada. La salud debe ser la prioridad para todos", expresó el reportero de Caracol Televisión cuando iba a regresar a Séptimo Día.

¿Cuál es la canción que pone sentimental a Diego Guauque?

En una reciente entrevista con Impresentables, de Los 40, Diego Guauque habló sobre su trayectoria profesional y su experiencia como paciente oncológico. En ese proceso donde sorteó la enfermedad, se encontró con muchas personas que, de diversas formas, le mostraron su apoyo.

En el camino, también conectó con una canción que le movía sentimientos, especialmente en los momentos más retadores de su tratamiento. Llegó a su vida inesperadamente, puesto que una persona desconocida en redes sociales se la dedicó.

Se trata de la versión del Ave María de Raphael, un tema que lleva décadas acompañando eventos religiosos.

"Esa me mueve las fibras, porque yo la ponía en los momentos más difíciles en la clínica, cuando por ejemplo Aleja (su esposa) estaba dormida y yo estaba que no podía del dolor. La ponía y lograba dormir... yo escuchaba eso y lloraba, se me salían las lágrimas, me revuelca bastante esa canción", aseguró el periodista.

(Lea también: Diego Guauque reveló que sacó dos alimentos de su dieta para prevenir el regreso del cánce r)

¿Qué cáncer tenía Diego Guauque?

Diego Guauque, periodista de Caracol Televisión, fue diagnosticado con un leiomiosarcoma, un raro tipo de cáncer que afecta los músculos lisos. Para tratar esta enfermedad, tuvo que someterse a quimioterapia y cirugías donde acabaron extirpándole uno de sus riñones.

Una vez estuvo libre de la enfermedad, el reportero volvió a trabajar en Séptimo Día, el informativo donde hace más de una década ejerce labores periodísticas de investigación.