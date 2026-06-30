Estadio de Techo de Bogotá tendrá su primer concierto tras 72 años de historia: este será el evento

Bogotá se prepara para vivir lo que será el primer concierto en el Estadio de Techo a lo largo de sus 72 años de historia. Por donde se mire, este es un evento histórico y de celebración, pues además de inaugurar este recinto como espacio ideal para la música en vivo, será la celebración de los 40 años de trayectoria de la banda Los Fabulosos Cadillacs.



¿Cuándo será el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá?

El 'estrene' del Estadio de Techo como recinto de la música en vivo será el próximo 17 de octubre, luego de que por más de siete décadas el recinto fuera uno de los epicentros del deporte y la cultura popular en la capital. Ese día, la banda argentina de ska Los Fabulosos Cadillacs llenará el espacio de música y sabor latinoamericano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La presentación forma parte de la gira con la que Vicentico, Flavio Cianciarulo y compañía están recorriendo América Latina para conmemorar cuatro décadas de historia, un legado que los ha convertido en una de las bandas más importantes e influyentes de la música iberoamericana. Canciones como 'Matador', 'Mal Bicho', 'Vasos Vacíos', 'Calaveras y Diablitos', 'Manuel Santillán, El León' o 'Siguiendo la Luna' hacen parte de un repertorio único en la discografía de esta parte del mundo.

Además del show de Los Fabulosos Cadillacs, la noche contará con la participación de 2 Minutos, una de las agrupaciones más representativas del punk rock latinoamericano como banda invitada al evento. Con más de tres décadas de trayectoria y un vínculo especial con el público colombiano, la banda argentina se suma a una jornada que reunirá algunas de las expresiones musicales más importantes de la cultura popular del continente.



Venta de entradas para Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá

La venta de entradas para este importante concierto se llevará a cabo a través de la página de Ticketmaster y estarán disponibles desde el próximo 2 de julio. Los precios, según se lee en el anuncio, van desde los $199.000 (sin servicio incluido) con cinco localidades diferentes.



El primer concierto en el Estadio de Techo, luego de siete décadas de recinto destinado para el deporte y la cultura, se da como parte de una iniciativa en conjunto entre Páramo Presenta y la Alcaldía de Bogotá para la apertura de una nueva posibilidad para la música en vivo en la ciudad. El Estadio de Techo ha sido utilizado iniciará un nuevo capítulo y abrirá nuevas oportunidades para los organizadores de eventos y los artistas nacionales e internacionales.



Por su parte, la relación de Los Fabulosos Cadillacs con Colombia es de vieja data. Los argentinos han construido un vínculo especial con los colombianos a lo largo de los años, quienes les han demostrado su aprecio llenando diferentes escenarios del país y la capital para verlos en vivo. Los más recientes fueron en diciembre de 2023 con su gira 'El León del Ritmo Tour' y, previamente, dieron grandes shows en festivales como el Festival Cordillera, en 2022, y el Festival Estéreo Picnic, en 2017 y 2013.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co