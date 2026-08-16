‘Unidos por los nuestros’: artistas, hora y dónde ver el concierto por Colombia y Venezuela

La música latinoamericana se une este domingo 16 de agosto en una jornada de solidaridad con las personas afectadas por los terremotos registrados recientemente en Colombia y Venezuela. Se trata de ‘Unidos por los nuestros’, un concierto benéfico que reúne a más de 30 artistas y que también permitirá realizar donaciones durante la transmisión.

El evento se desarrolla en el Kaseya Center de Miami y cuenta con la participación de reconocidos artistas de la música latina. La jornada está destinada a recaudar fondos para apoyar a las familias afectadas por los terremotos en ambos países.



¿A qué hora es el concierto?

La transmisión de ‘Unidos por los nuestros’ comienza hoy a las 5:00 de la tarde, después de la emisión de La Red, programa de Caracol Televisión.

El concierto podrá seguirse a través de Caracol Televisión y también mediante Ditu, la plataforma de streaming. De esta manera, quienes quieran acompañar la jornada podrán acceder a la transmisión desde estas plataformas.



Durante el evento también estarán habilitados mecanismos de donación en pantalla para quienes quieran realizar un aporte a la iniciativa.



Estos son los artistas que participan

La jornada reúne a más de 30 artistas, quienes hacen parte del cartel del concierto benéfico. Entre los nombres anunciados se encuentran:



Chayanne

Chino y Nacho

Corina Smith

Elena Rose

Feid

Free Cover

Gente de Zona

Gilberto Santa Rosa

Isadora

Jay Wheeler

Jerry Di

Jonathan Moly

Jorge Luis Chacín

Lasso

Luis Fonsi

Manu Manzo

Marc Anthony

Mau y Ricky

Micro TDH

Nella

Noreh

Olga Tañón

Piso 21

Ricardo Montaner

SanLuis

Silvestre Dangond

Zhamira

¿Cómo apoyar durante la transmisión?

Además de la presentación musical, uno de los componentes centrales de ‘Unidos por los nuestros’ será la recaudación de fondos para las personas afectadas por los terremotos.

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Según la información entregada durante la promoción del evento, durante la transmisión aparecerán en pantalla diferentes mecanismos para realizar donaciones. Los espectadores podrán utilizar estas opciones para contribuir a la iniciativa mientras siguen el concierto.

La jornada busca reunir aportes destinados a las familias que enfrentan las consecuencias de las emergencias ocasionadas por los movimientos sísmicos en Colombia y Venezuela.

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En el caso de Colombia, el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en diferentes departamentos y continúa generando labores de atención y recuperación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co