Morat en Bogotá: recomendaciones y cómo donar a la reconstrucción de Colombia tras el terremoto

Este viernes 14 de agosto Bogotá se prepara para vivir el esperado regreso de Morat en concierto. Sin embargo, el panorama que prometía ser una fiesta de seis noches reafirmando el cariño de los bogotanos por los artistas locales, ahora también será un espacio para ayudar a todos los damnificados por el terremoto de 7,4 que afectó al territorio nacional. Los artistas abrieron en el recinto la opción para que sus fanáticos puedan hacer donaciones.

Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas llegarán con su 'YEM Ya Es Mañana Tour' al Movistar Arena de Bogotá los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026. Los bogotanos, que arrancan emocionados una gira representada por la nostalgia de crecer en las canciones de su más reciente álbum, no ignoraron la situación que enfrenta actualmente el país y decidieron que sus shows se convirtieran también en espacios de apoyo a todos aquellos que están pasando por un mal momento.

Para los miles de asistentes con boletería agotada, la experiencia no solo consistirá en corear sus éxitos, sino también en participar de una movilización solidaria sin precedentes para ayudar a los damnificados en departamentos como Chocó, Antioquia, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.



Recomendaciones para ingreso a conciertos de Morat en Bogotá

La organización del evento ha sido enfática en la importancia de la planificación previa. El lugar de la cita es el Movistar Arena de Bogotá. Es vital que los asistentes tengan en cuenta que la edad mínima de ingreso es de 16 años, y todo menor debe estar acompañado por un adulto responsable.



Uno de los puntos más críticos para esta jornada es la movilidad, ya que se ha indicado que el parqueadero del Movistar Arena NO estará disponible, por lo que se recomienda encarecidamente a todos los asistentes utilizar transporte público o buscar alternativas de estacionamiento en zonas aledañas con suficiente antelación.



En cuanto a los horarios, la puntualidad será clave para evitar aglomeraciones:



6:15 p. m.: Apertura de puertas.

7:00 p. m.: Apertura a sala.

7:30 p. m.: Inicio del Pre Show.

9:00 p. m.: Gran show de Morat.

Para quienes requieran servicios adicionales, la taquilla del escenario estará habilitada únicamente hasta las 9:00 p. m.. Asimismo, el recinto cuenta con áreas de movilidad reducida con rampas especiales; tanto la persona con discapacidad como su único acompañante deben presentar su respectiva boleta individual para ingresar.

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El ingreso al Movistar Arena se realizará exclusivamente mediante la aplicación Tuboleta Pass, con el código QR que se activará solo 30 minutos antes de que se abran las puertas del recinto. No se aceptarán boletas físicas ni capturas de pantalla. El proceso recomendado es:



Descargar la app desde App Store o Google Play. Iniciar sesión con las mismas credenciales de la compra. Verificar la cuenta mediante el código de 6 dígitos enviado al correo electrónico. Transferir las entradas: Si una persona compró varias boletas, debe transferirlas a cada asistente para que cada uno la porte de forma individual en su celular.

Objetos prohibidos para conciertos de Morat

Para garantizar el bienestar de todos, existen restricciones estrictas sobre los elementos prohibidos se ha informado que no se permite el ingreso de sillas portátiles, bancos, carpas, sombrillas o paraguas y que están prohibidas las cámaras profesionales de lente intercambiable, drones y palos para selfies (selfie-sticks). Tampoco habrá ingreso de pancartas que superen el tamaño de un pliego, ni objetos que generen ruido como silbatos o bocinas; tampoco inflables como globos o pelotas.

Las recomendaciones para el concierto de Morat también detallan que, por seguridad, no se admite el ingreso con camisetas de equipos de fútbol, cinturones de hebilla ancha, alimentos, bebidas, o personas bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas.



¿Cómo donar a las víctimas del terremoto en el concierto de Morat?

Tras el sismo con epicentro en San José del Palmar, Morat ha decidido utilizar su plataforma para canalizar ayudas hacia las comunidades educativas afectadas. La banda, a través de su Fundación Aprender a Quererte, ha trabajado históricamente con más de 50.000 estudiantes y lamenta profundamente los daños en la infraestructura escolar.

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Los asistentes tienen dos formas principales de sumarse a la causa durante los conciertos:



Puntos de donación física: Se han habilitado cuatro puntos estratégicos dentro y alrededor del Movistar Arena para recibir donaciones en dinero. Estos se encuentran en la taquilla de TuBoleta y en los tres puntos de mercancía oficial (merch) de la banda. Los recursos serán gestionados por UNICEF, garantizando que la ayuda responda a las necesidades reales de la emergencia de manera responsable. Donación directa de la banda: Morat ha anunciado que destinará una parte de los ingresos de sus seis conciertos en Bogotá para la reconstrucción y reparación de colegios en las zonas más golpeadas por el terremoto.

Para quienes prefieran la vía digital, se ha dispuesto un enlace oficial a través del portal de UNICEF para contribuciones inmediatas. Como bien señaló la banda en su mensaje oficial, estas acciones son un "granito de arena" ante la magnitud de la tragedia, invitando a todos sus seguidores a convertir el concierto en un espacio de esperanza y reconstrucción.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co