Entre nostalgia y solidaridad, así fue la primera fecha de Morat en Bogotá: "Hechos de recuerdos"

"Este concierto es una invitación a dejar de ver la vida por la ventana, a seguir armando un catálogo de recuerdos, y a dejar de aplazar eso que uno siempre quiso hacer para mañana, porque cuando uno menos se da cuenta, ya es mañana”.

Estas fueron las palabras con las que la banda bogotana Morat saludó al público de su ciudad natal, en la primera fecha de su gira Ya es Mañana Tour. Cientos de almas vibraron en el Movistar Arena en una noche llena de mensajes de nostalgia y solidaridad, junto con los fanáticos que han crecido con Simón, Martín, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza.

Y mientras llegaban los cientos de asistentes al venue, varios funcionarios de Unicef se acercaban a las personas que desearan donar para los niños y niñas afectados por el terremoto en Colombia. Este, de hecho, fue el mensaje principal de la banda minutos después de que se abrieran los telones del escenario, y recibieron al público a ritmo de Llamada Perdida y Amor con Hielo.



“Queremos manifestar nuestra más profunda solidaridad a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. No fue fácil tomar la decisión de seguir con los conciertos, o si aplazar o cancelar. Pero decidimos seguir adelante por una razón, y es que estamos convencidos de que el impacto que íbamos a generar a favor de los damnificados... era mejor seguir”, aseguró Juan Pablo Isaza.



Justamente la fundación de la banda, Aprender a quererte, ha trabajado por más de cuatro años en instituciones educativas de áreas afectadas como Chocó, Valle del Cauca, y el Eje Cafetero. Es por eso que, de la mano de Unicef, parte de las ganancias de los conciertos en Bogotá se destinarán a restaurar los colegios de estos lugares.

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El director de la fundación, Juan Pablo Aristizábal, detalló que trabajarán primero para evaluar los impactos, y así poder brindar una ayuda que perdure en el tiempo: "Llevamos trabajando varios años con la fundación en varias instituciones educativas, y sabemos que en una emergencia de este tipo se necesitan acciones de corto plazo y de largo plazo (...) Las personas afectadas van a necesitar nuestro ayuda en mucho tiempo más".



"Estamos hechos de recuerdos"

La noche se llenó de luces mientras cientos de almas vibraban con temas de su nuevo álbum, Ya es mañana, como MTV, Dos mil algo y Eclipse Solar. Por supuesto tampoco se quedaban atrás varios de sus temas más famosos, como Aprender a Quererte, Cuando Nadie Ve y Cómo te atreves.

Uno de los momentos favoritos del público fue cuando le cumplieron el sueño a uno de sus más grandes fans, Juan José, quien pudo subirse al escenario junto a ellos y grabar un video con una pequeña cámara, como los que solía hacer la banda en sus comienzos, cuando llenar un Movistar Arena era aún un sueño. "Los he seguido desde muy pequeño", dijo Juan José, sin poder ocultar su emoción.

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La energía del lugar se sintió de tal manera, que la banda decidió extender un poco el show y tocar algunas de las canciones que no estaban planeadas, pero que llegaron al corazón de los asistentes, como Si la ves. Fueron más de dos horas apelando a la nostalgia de crecer, al amor y al desamor, a la alegría, entre muchos otros temas, siempre haciendo énfasis en lo importante que es seguir coleccionando momentos. "Todos estamos hechos de recuerdos, y estos son los que nos unen".

LAURA VALENTINA MERCADO

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