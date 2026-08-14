"El Chocó se levanta": Blessd donará 120 toneladas de ayuda y reconstruirá viviendas tras terremoto

Se siguen conociendo iniciativas de famosos para ayudar a todos los damnificados por el terremoto en Colombia que ya deja 281 fallecidos, más de 3.970 heridos y 379 desaparecidos, según el más reciente reporte del Gobierno Nacional. Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, también se solidariza con los afectados y detalló que dirigirá sus esfuerzos en el departamento Chocó, cuyo municipio San José del Palmar fue el epicentro del movimiento telúrico que se sintió en gran parte del territorio musical.

El artista urbano anunció estas ayudas en sus redes sociales a través de un comunicado en conjunto con su mánager Dímelo Jara y su fundación Sueños de Barrio. En primera medida, llevarán 120 toneladas de ayudas humanitarias, distribuidas en las ciudades más afectadas por la emergencia; sin embargo, Blessd enfatizó en que estará ayudando a la reconstrucción de viviendas en el municipio de Tadó, Chocó, para ayudar a las familias de esta comunidad que lo perdieron todo.



Las ayudas anunciadas por Blessd para damnificados

En el comunicado emitido por Blessd y su equipo el mismo 10 de agosto se señaló que "en momentos como este, lo más importante es estar unidos. Queremos expresar toda nuestra solidaridad con las personas y familias afectadas por el reciente temblor, especialmente con quienes hoy atraviesan momentos de incertidumbre, pérdida o dificultad. Como parte de nuestro compromiso con quienes más lo necesitan, Fundación Sueños de Barrio realizará la donación de 30 toneladas de ayudas humanitarias para cada uno de los territorios priorizados: Chocó, Quibdó, Pereira y Manizales, alcanzando un total aproximado de 120 toneladas de ayuda".

Sobre estas donaciones, detallaron que "incluirán alimentos de larga duración, agua potable, productos de higiene y cuidado personal, artículos para bebés, elementos de primera necesidad y kits de apoyo para familias, priorizando siempre las necesidades reales de las comunidades que recibirán la ayuda". Concluyeron el anuncio solidario asegurando que "esta iniciativa busca convertir la solidaridad en acciones concretas, aportando de manera responsable, organizada y cercana a las personas que hoy más lo necesitan".



A lo largo de los primeros días tras la tragedia, el equipo compartió imágenes de los primeros camiones cargados de donaciones que salían rumbo a las diferentes ciudades. Las primeras 30 toneladas fueron enviadas al departamento de Chocó, pero señalaron que próximamente seguirán enviando las otros 90 toneladas a Pereira, Manizales, Armenia, Cali y Buenaventura. Desde la fundación también aclararon que "nosotros mismos vamos a estar al frente de este proceso, acompañando las entregas y asegurándonos de que las ayudas lleguen directamente a las personas y familias que realmente las necesitan".



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Pero eso no es todo, Blessd, Dímelo Jara y la fundación Sueños de Barrio no solo enviarán esas 120 toneladas de donaciones para los damnificados, sino que también detallaron la movilización de un equipo de construcción y apoyo hacia el municipio de Tadó, en Chocó, quienes estarán llevando a cabo las primeras labores de reconstrucción de las viviendas que colapsaron ante el terremoto del pasado lunes.

Detallaron que el objetivo es ayudar a aquellas familias que perdieron sus hogares y sus esfuerzos tendrán como primera labor levantar nuevamente muros y acondicionar espacios para que sus habitantes puedan contar nuevamente con un techo digno. "Mi gente de Tadó en Chocó no están solos", escribió Blessd y en otro mensaje agregó que "el Chocó se levanta", aunque como equipo reconocieron que sería imposible para ellos reconstruir todas las viviendas afectadas en el municipio, resaltaron que la movilización de recursos, personal y trabajo estará dirigida a brindar la mayor cantidad de alivio posible a los afectados.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararcoltv.com.co