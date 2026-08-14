V, integrante de BTS, enfrenta problema de audición en medio de gira mundial

BTS nuevamente es noticia mundial con su regreso a los escenarios con su Arirang World Tour, el cual llegó luego de que todos los integrantes de la agrupación surcoreana cumplieran con su servicio militar. Millones de fans en todo el mundo esperan con ansías la llegada del grupo a su país para conciertos que estaban ansiando desde hace varios años. En medio de esta espera, recientemente se conoció un dato de salud de uno de los integrantes que preocupó a la comunidad Army.

El caso particular que se conoció es de V, miembro de la banda de K-pop BTS, quien ha revelado que sufre una importante pérdida de audición en su oído derecho, un problema que empeoró durante su servicio militar obligatorio. A pesar de esto, el artista demostró su talento y resiliencia al mantenerse con el grupo en medio de la preparación de una gira mundial que celebra su retorno a los escenarios.



¿Qué dijo V sobre su problema de salud?

Fue en medio de una transmisión en vivo en Weverse, la plataforma digital en la que fans y artistas se conectan, que V habló sobre el problema que tiene en su oído derecho. El artista también estaba acompañado de su colega Jungkook. "Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30", dijo comparando la audición de su oído izquierdo con el derecho.

V añadió que los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025, y que entonces llegó a pensar que se trataba de una "cuestión de fuerza mental", influido por el ambiente de entrenamiento. El artista, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, dijo que lleva unos dos años y medio notando su pérdida auditiva y que actualmente toma medicación regularmente y acude al hospital, aunque no reveló un diagnóstico concreto ni la causa.



La revelación llega en plena gira mundial 'Arirang World Tour'. Tras actuar los días 10 y 11 en la ciudad estadounidense de Baltimore, BTS tiene previsto presentarse el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.La gira, que marca el regreso del septeto después de que todos sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio, ha estado acompañada de algunos contratiempos físicos. En el concierto de retorno del grupo en Seúl en marzo, su líder, RM, tuvo que actuar con el tobillo escayolado tras lesionarse durante un ensayo.



También en medio de la sorpresiva decisión de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS, de "no participar en los Grammy este año", según detallaron en sus redes sociales. Una determinación que llegó poco después de que la Academia de la Grabación anunciara la inclusión de nuevas categorías en la ceremonia de premiación, entre ellas la de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, en la que 'Arirang', el más reciente trabajo de los surcoreanos, no puede participar. Agregaron en su comunicado conjunto que "esperamos que la música sea escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser definida por la región o el idioma".



Conciertos de BTS en Colombia

BTS tiene programadas dos presentaciones en Bogotá los próximos 2 y 3 de octubre de 2026, en el Estadio El Campín. Estos conciertos marcarán el inicio de la etapa latinoamericana de su gira mundial, que posteriormente continuará por otros países de la región hasta finalizar con tres espectáculos en São Paulo, Brasil.

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*con información de EFE