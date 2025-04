Esto cuesta alquilar la mansión de Andrea Valdiri en Barranquilla: tiene su propio helipuerto

Andrea Valdiri ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que su mansión en Barranquilla está disponible para alquilar. El lugar al que la mujer se refiere como "mi cabaña", está disponible para aquellos interesados en pasar algunos días en el lugar, disfrutando de grandes lujos y comodidades. La bailarina aclaró por qué tomó la decisión de abrir las puertas de la que fue su casa por varios años.

¿Cuánto cuesta alquilar la mansión de Andrea Valdiri?

Según se sabe, la mansión de la influenciadora está ubicada a las afueras de Barranquilla y fue una construcción que estuvo diseñada por ella, cumpliendo con todos los deseos de la mujer y que cuenta con grandes espacios. Fue hace tres años que la bailarina profesional presentó oficialmente la 'cabaña de sus sueños' a sus seguidores con un 'House Tour' en su canal de YouTube.

Luego de varios años viviendo en ese lugar, la Valdiri anunció que el lugar está disponible para alquilar. Algunas páginas de chismes informaron que el alquiler estaba a 10 millones de pesos colombianos por noche, pero la revista Vea ha confirmado que, realmente, pasar una noche en la mansión de Andrea Valdiri tiene un valor de 7 millones de pesos colombianos.

¿Cómo es la mansión de Andrea Valdiri?

Según la publicación, la casa dispone de seis habitaciones, de las cuales cuatro son principales y dos auxiliares, así como varias salas de estar, lo que convierte el espacio en un lugar ideal tanto para grupos pequeños como para reuniones familiares o eventos privados.

Entre los lujos que tiene la gran casa están su sala de cine privada, un gimnasio personal, una cancha múltiple y un salón de eventos, servicio de seguridad 24 horas, chefs y atención 24/7. En la mansión también se puede disfrutar de una cocina completamente equipada y zonas para disfrutar del aire libre, como una zona de BBQ y una fogata, por supuesto también de una piscina. Además, hay varias terrazas con vistas increíbles y una pesebrera para disfrutar de paseos a caballo, así como una 'cabaña mini' para entretenimiento de los niños.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de la casa desde que Andrea Valdiri la presentó a sus seguidores es que cuenta con su propio helipuerto. Según la misma influenciadora, esto le da un plus a su casa, teniendo en cuenta que las personas pueden llevar en sus aviones privados a la vivienda, sin que nadie se entere.

Andrea Valdiri explica sus motivos y niega estar en quiebra

Luego de que la publicación de la casa de Andrea Valdiri para alquiler se hiciera viral y muchos internautas empezaran a asegurar que la famosa lo hacía porque estaba "en quiebra", la barranquillera apareció en sus redes sociales y aclaró la situación. Sorprendió al revelar que este es un negocio que ella maneja por fuera de sus plataformas digitales, por lo que muy pocas personas saben que ella tiene varias propiedades que alquila de la misma manera.

"Con decirles que gente que me odia, me trata mal en redes se ha quedado en mis propiedades, me las han cotizado, sin saber que son mías", reveló la famosa y agregó que en el lugar se han hospedados grandes empresarios y artistas que no puede revelar. Valdiri indicó que lleva años dedicándose a la industria inmobiliaria y por ese motivo se esfuerza tanto en cada propiedad que adquiere o construye, pues no son solo para vivir con su familia, sino que ella sabe que a futuro harán parte de su negocio de alquiler, el cual hace parte del patrimonio que ella planea dejarle a sus hijas.

La barranquillera confirmó que, en la actualidad, vive en un pent-house junto a sus dos hijas y su actual pareja, pero que muy pronto ese lugar también hará parte de las propiedades que alquila para turismo porque está construyendo algo muy grande junto a su enamorado. Valdiri recalcó que no solo se dedica a las redes sociales, que tiene muchos emprendimientos e invitó a sus seguidores a cumplir sus sueños.

