Esto gana Sofía Vergara, la actriz colombiana que reencarnará a Griselda Blanco

Sofía Vergara, reconocida actriz colombiana, ha captado la atención en las últimas semanas debido a su participación en la producción estadounidense "Griselda", dirigida por el talentoso cineasta colombiano Andrés Baiz. La destacada actriz, originaria de Barranquilla, ha acumulado una notable fortuna a lo largo de su exitosa carrera, según el sitio especializado en patrimonios, Celebrity Net Worth.

Sofía Vergara nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla, Colombia. La primogénita de Julio Enrique Vergara Robayo y Margarita Sofía Vergara Dávila, provenía de una familia donde su padre se desempeñaba como ganadero y su madre como ama de casa. Con cinco hermanos a su alrededor, la infancia de Sofía transcurrió en un ambiente cálido y familiar.

Sofía Vergara no solo ha dejado una huella indeleble en el mundo de la actuación, sino que su éxito también se extiende a una destacada carrera como modelo. Campañas publicitarias para marcas de renombre como Pepsi, CoverGirl, Kmart y Diet Pepsi son solo una muestra de su presencia en la industria de la moda. En el año 2000, la revista Forbes la coronó como la modelo mejor pagada del mundo, consolidando su estatus internacional.

Según IMDB, una plataforma especializada en cine y televisión, en 2012, Vergara ostentaba el título de la mujer con mayores ingresos en la televisión estadounidense, con ganancias ascendentes a US$19'000.000 dólares en los últimos 12 meses, según publicó Forbes.

¿Cuál es la magnitud exacta de la fortuna de Sofía Vergara?

Considerando su impactante trayectoria, no resulta sorprendente que la cifra ascienda a la impresionante suma de US$180 millones, colocándola en la categoría de las celebridades más adineradas, según el portal especializado en evaluar el patrimonio de las personalidades.

Un hito crucial en su carrera y clave para la acumulación de su fortuna fue su papel como Gloria Delgado-Pritchett en la exitosa comedia Modern Family, actuación que le valió numerosas nominaciones a prestigiosos premios como los Emmy y los Globos de Oro. Se rumorea que sus ingresos por temporada alcanzaron los US$10'000.000.

El éxito de Sofía se tradujo en papeles destacados en otros proyectos relevantes como "The Smurfs" (2011), "Happy Feet Two" (2011), "Chef" (2014) y "The Boss" (2016). No se limita únicamente a la actuación, ya que también ha incursionado con éxito en la producción y dirección, destacando su participación en la película "Hot Pursuit" (2015) y la dirección de un episodio de "Modern Family" en 2019.

No obstante, los ingresos de Sofía Vergara no se limitan al ámbito actoral, puesto que ha diversificado su carrera participando como modelo, presentadora de televisión y productora ejecutiva. Además, ha incursionado con éxito en la industria de la moda con su propia línea de ropa, joyería y perfumes.