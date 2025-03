Esto pasará con el lujoso Lamborghini que ganó fan de Shakira: se habría estrellado

Shakira regaló un Lamborghini Urus a un fan que ganó un concurso organizado por la barranquillera, el cual consistía en crear una coreografía original para su famosa canción 'Soltera'. El joven que se llevó el premio fue el colombiano Michael Mejía y, de acuerdo con el programa Siéntese quien pueda, el joven habría estrellado el lujoso vehículo en Estados Unidos.

Mejía ya había sido noticia en otra ocasión por no poder costear los impuestos y otros costos asociados al vehículo. En sus redes sociales reveló que planea vender el carro por "sus costos elevados" y porque él "al venderlo podría generar un ingreso mucho más grande e invertir el dinero".

El joven ganador del carro no podía costear sus gatos

Aunque la barranquillera le entregó junto al vehículo un cheque por $90.000 dólares para cubrir impuestos y otros costos asociados, esa cantidad resultó insuficiente para mantener el automóvil en óptimas condiciones. Solo el seguro del carro supera los $2.500 dólares mensuales, sin contar los gastos de gasolina, mantenimiento y otros aspectos que han hecho que Mejía reconsidere si realmente puede darse el lujo de conservarlo, según lo comentado por él mismo en sus redes sociales.

Shakira con su Lamborghini, el cual regalará a un fan - Foto: @shakira

"Yo quisiera quedarme con el carro. La realidad es que los costos de este carro son muy elevados y la vida del artista no es fácil. Digamos que a mí me paguen por un proyecto $20 mil dólares, así mismo puedo durar meses sin tener ingresos. No soy millonario, este carro es para personas que tienen muchos ingresos y desafortunadamente en el momento no los tengo", explicó el colombiano en una entrevista dada a Teleantioquia, antes de que el carro hubiera sido chocado.

"Aunque uno quisiera trabajar para costearlo, me va mejor si lo vendo porque entonces podría generar un ingreso mucho más grande e invertir el dinero. Nunca imaginé que iba a ganar tantas críticas. Me doy cuenta que hay mucha envidia", agregó. El concurso en el que el joven fue premiado con el carro consistía en subir una coreografía con la canción de Soltera, subirlo a TikTok con el hashtag #ElCarroDeShakira y esperar a que la artista decidiera; entre los muchos participantes, Mejía fue el ganador.



¿Qué pasará con el lujoso Lamborghini?

De acuerdo con el programa de Univisión Siéntese quien pueda, recientemente se han dado a conocer imágenes del Lamborghini morado aparentemente chocado por otro vehículo en Estados Unidos. En las fotografías y videos se puede observar que la mayor afectación se encuentra en la parte izquierda del automóvil, especialmente en la puerta del conductor.

¿Qué pasará con el lujoso Lamborghini de Shakira? Instagram: @sientesequienpueda

Hasta el momento se desconocen detalles exactos sobre cómo ocurrió el accidente o la salud del propietario. Sin embargo, en las imágenes se puede ver a Mejía hablando por celular mientras un oficial de policía se encuentra en el lugar del siniestro.

Sobre lo que pasará con el lujoso Lamborghini, Mejía ya estaba considerando vender o subastar el vehículo por los altos costos de mantenimiento; sin embargo, el joven colombiano aún no ha expresado nada en sus redes sociales con respecto a el arreglo del carro que se habría accidentado.