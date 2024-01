Exparticipante del Desafío sufre grave problema de salud tras ser engañada por un falso cirujano

En la edición Desafío The Box 2023 una de las participantes que más se robó la atención y el apoyo de los televidentes fue Daniela Taborda, quien logró ser la primera mujer trans en formar parte en este gran formato. Actualmente, la deportista se encuentra enfrentando una grave complicación de salud.

La exdesafiante reveló en diálogo con La Red que tendrá que retirarse sus prótesis mamarias, luego de descubrir algunas complicaciones causadas por un mal procedimiento. "Los senos en una mujer que está en proceso de transición son esa seguridad y esa afirmación que nos da como mujeres. Es un paso a seguir para sentirnos más seguras, más femeninas", aseguró.

Daniela Taborda inició su transición de género a los 14 años y reveló que "mi sueño más grande era tener senos", razón por la que a esa edad utilizaba prendas con relleno, medias o papel higiénico para dar la impresión de que sus senos estaban creciendo.

"Sentía que los necesitaba para reafirmar y para tener esa seguridad como mujer", afirmó. Por este motivo, Taborda empezó a vender manillas y tener diversos trabajos desde muy joven con la intención de reunir el dinero para poder operarse, oportunidad que llegó a su vida a los 19 años.

En ese momento, a Daniela Taborda se le presentó un supuesto médico que le aseguró que hacía parte de la asociación de cirujanos plásticos de Brasil, lo que a ella le dio confianza y decidió ponerse implantes mamarios con él.

"Sin embargo, hace un mes, vengo sintiendo incomodidad en el seno, un dolor, algo raro, y me entero de que tengo como un seno averiado", afirmó la exparticipante del Desafío The Box.

Tras identificar lo que estaba pasando, Daniela Taborda deberá someterse a una nueva cirugía para retirar las prótesis que señor le colocó. En medio de todo esto, descubrió que "es un médico general que finge ser cirujano plástico y tiene más de 25 demandas por malos procedimientos".

La mujer hizo un llamado a otras personas para que no se hagan este tipo de procedimientos con profesionales no certificados o que generen desconfianza. Aseguró también que tiene "temor" por la próxima cirugía, ya que "no veo mi vida sin senos".