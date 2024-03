Festival Estéreo Picnic: horarios y artistas para el sábado 23 de marzo

El sábado 23 de marzo, el tercer día de la edición 14 del Festival Estéreo Picnic (FEP), es el día dedicado a los sonidos urbanos en los cuatro escenarios del evento. Aunque con sus excepciones, la jornada estará marcada por la fiesta y el baile para disfrutar.



En el escenario principal, cinco artistas esperan emocionar a los más de 40.000 asistentes que se esperan cada día en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, al igual que en la tarima CeraVe. El escenario Adidas contará con siete presentaciones, así como el Colsubsidio.



Estos son los horarios del Festival Estéreo Picnic (FEP) en su tercer día

Horarios Festival Estéreo Picnic sábado 23 de marzo - foto: Páramo Presenta

La jornada este día empieza más temprano con Laurél a las 2:25 p. m. y con un espectáculo hasta las 3:00 p. m. Afro Legends y More llegarán a las 3:00 p. m. a animar la fiesta en los escenarios Johnnie Walker y CeraVe durante 45 minutos cada uno.

Sin embargo, en el día también hay espacio para el rock, así lo demuestra la presentación de la agrupación ecuatoriana Lolabúm, quienes estarán sobre el escenario Adidas a las 2:35 p .m. Mientras tanto, el género urbano sonará a la misma hora en la tarima Colsubsidio con Homie!

Fruko y sus tesos, los duros del sonido bailable, animarán el escenario principal y pondrán a mover los pies a los asistentes en el escenario Johnnie Walker desde las 4:30 p. m. y durante una hora. En ese mismo periodo de tiempo, pero hasta las 5:15 p. m., El Kalvo se tomará el escenario CeraVe con su rap bogotano.

Entre las 5:15 p. m. y hasta las 7:30 p. m., los cuatro escenarios demostrarán lo variada que puede ser la música y lo mucho que toda ella puede hacer sentir a los fanáticos.



El dúo californiano Poolside se tomará el escenario Adidas, luego el Grupo Frontera conquistará con sus canciones en la plazoleta principal, mientras Dillom hace lo propio en el CeraVe. En ese tiempo, dos artistas debutarán en el escenario Colsubsidio, se trata de Penyair y Swing de Sasha.

A las 7:30 p. m. es el turno para el artista sorpresa del FEP 2024, Blessd, que fue anunciado esta misma semana por la organización y que llegará al escenario Adidas. Luego de su show de una hora, en los escenarios Johnnie Walker y CeraVe estarán M.I.A. y Saiko con sus éxitos.

Placebo, la banda de rock británica, dará un espectáculo en Adidas desde las 9:45 p. m. y hasta las 11:00 p. m., seguido por Feid, que se presentará en el escenario principal hasta las 00:45 a. m. del domingo 24.

Cerrando el festival estarán Tornall, seguido por Tainy en Adidas; Who Made Who en el escenario CeraVe y artistas como The Blessed Madonna, Nuclear Digital Transistor y Kittin.