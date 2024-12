Festival Internacional del Humor: 30 años divirtiendo y sorprendiendo a los colombianos

Una nueva edición del Festival Internacional del Humor llega este 23 de diciembre a las pantallas del canal Caracol. Después de cinco años, el programa regresará con sorpresas y diversión a los televidentes a través de las presentaciones de artistas nacionales e internacionales que acompañarán a los hogares en estas festividades.

Esta ocasión es especial por se celebrará el aniversario número 30 del festival favorito de los colombianos que promete hacerlos llorar de la risa y asombrarlos con espectáculos de ilusionismo, acrobacias y los actos más increíbles y escalofriantes.

¿A qué hora se estrena el Festival Internacional del Humor?

El Festival Internacional del Humor presentará su primer capítulo este lunes 23 de diciembre a las 9:30 p. m. de la noche, después de La Descarga.

¿Quién será el presentador del Festival Internacional del Humor?

Para esta ocasión, el actor y modelo venezolano Ernesto Calzadilla regresa al canal Caracol para presentar cada noche un nuevo capítulo del festival y también para sorprenderse y reírse con cada uno de los actos. Cabe recordar que Calzadilla fue el presentador de unas de las primeras ediciones de Yo Me Llamo.

Al respecto del festival de humor, el venezolano detalló que "es emocionante estar de vuelta en Caracol Televisión celebrando este aniversario tan especial rodeado de estrellas nacionales e internacionales, no solo de la comedia y el humor, sino también del mundo del espectáculo y el entretenimiento como acróbatas, contorsionistas, artistas que desarrollan actos de alto impacto, de riesgo, magia, ilusionismo, hipnosis, baile. Estoy honrado de ser parte de este gran proyecto".

Detalles del Festival Internacional del Humor

Según se ha revelado, en esta edición del Festival Internacional del Humor estarán sobre el escenario grandes humoristas, acróbatas e ilusionistas de países como España, Venezuela, Chile, Argentina, México, Corea, Puerto Rico, Colombia, siendo en total más de 60 artistas de 35 países. Serán 39 espectáculos especiales recopilando los actos más innovadores en el mundo de la magia y el humor.

Entre los magos que harán parte de este año está el ganador del España Got Talent, el considerado mejor mago del planeta, Yu Hojin, desde Corea; el espeluznante show del Fakir Testa y Jordi Caps, el primer mago de la historia en ganar Got Talent España, hito que le permitió formar parte también de Got Talent All Stars.

Otro importante show será el de Jorge Alís, quien a los 18 años comenzó a estudiar teatro, y de forma paralela circo y luego tango, con lo que empezó a presentar su espectáculo en diversas calles de Buenos Aires. De la misma forma, en cuanto al talento nacional, estarán el Mono Sánchez, Triky, y el multifacético Juanda Caribe, entre otros.

