Filtran letra de supuesta nueva canción de Shakira: ¿inspirada en un naciente amor?

Fanáticos de Shakira están a la expectativa de que la artista presente finalmente su nuevo álbum y anuncie su gira internacional, noticias que se esperan para este 2024. Previo a esto, en redes sociales se filtró la letra de una posible nueva canción de la colombiana.

La barranquillera ha anticipado que falta poco para que salga a la luz su nuevo disco, el número 12 en su carrera , del cual ya se conocen canciones como Te Felicito, Monotonía, Music Session #53, Acróstico, TQG, Copa Vacía y El Jefe.

Lo que tienen en común esas canciones es que Shakira ha desahogado en ellas sus emociones tras su separación de Gerard Piqué. Sin embargo, la nueva canción de la colombiana no tendría nada que ver con su expareja, sino que, al contrario, estaría dedicada a un nuevo amor.



Según las redes sociales, donde se ha hecho viral parte de la canción, Shakira ahora le canta a un hombre que llegó a su vida tras su separación. "Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando, o en plan de amigos, es que me está fascinando", cantaría la barranquillera en su nuevo tema musical.

Por ahora, Shakira no ha anunciado que se aproxime el lanzamiento de una nueva canción, pero esta letra empieza a causar revuelo entre sus fanáticos.

Publicidad

Lo único que ha dicho la barranquillera de 47 años sobre su nuevo álbum, en diálogo con la revista Hola!, es que "va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal".

Tras separarse de Piqué, Shakira ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, aunque con ninguno se ha confirmado nada. Se trata de Jimmy Butler, Lewis Hamilton, Tom Cruise y Rafael Arcaute.

Esta es la letra de la supuesta nueva canción de Shakira:

“Otra vez

Me dieron ganas y te llamé

Andaba sola y te busqué

Para que me tortures

Ya lo sé

Era una trampa y volví a caer

Andaba sola y te busqué

Ya me estoy encariñando

Demasiado contigo

Dime si estamos jugando

O en plan de amigos

Es que me está fascinando

Mejor no sigo

No es junto conmigo”.