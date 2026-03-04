En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Final inédita: el Reto 3X define a sus nuevos campeones en el Box Negro.

Final inédita: el Reto 3X define a sus nuevos campeones en el Box Negro.

Tras superar las fases de Estrés y Movimiento, los cuatro finalistas se enfrentan a la prueba de Esfuerzo Extremo. Por primera vez en la historia de El Reto, dos nuevos competidores alcanzarán la victoria y un premio de 30 millones de pesos cada uno.

Por: Sarita Castro Cárdenas
Actualizado: 4 de mar, 2026
MINIATURA_Cap05-Esfuerzo.png

La tercera edición de El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío ha llegado a su etapa final. Luego de momentos de intensidad física y mental, solo cuatro deportistas han logrado asegurar su lugar en la fase definitiva. Laura, Kevin, Luisa y Marlon son los sobrevivientes de un proceso de que exigió el máximo rendimiento en cada circuito, y ahora se preparan para el desafío final: la prueba de Esfuerzo Extremo.

Previo al inicio de la competencia en el Box Negro, la anfitriona Melina Ramírez dialogó con los protagonistas para conocer las motivaciones que los mantienen en pie hacia la gloria. Laura quien es reconocida por su desempeño invicto, atribuye su fortaleza a una formación basada en la disciplina, reafirmando que su preparación es su mayor respaldo. Kevin quien tiene un enfoque sereno pero firme, destacó el respeto por sus contrincantes, incluidos aquellos que ya abandonaron el programa.

Para Luisa El Reto 3X representa una oportunidad de redención personal tras un año de retos complejos. "Si Dios me puso esta oportunidad aquí es porque tengo un propósito", expresó conmovida ante la posibilidad de alcanzar la victoria. Finalmente, Marlon encara esta final con una mentalidad de aprendizaje continuo, bajo la premisa de que cada jornada es una oportunidad para alcanzar una mejor versión competitiva.

Ante la ausencia de los antiguos campeones, Rapelo y Madrid, El Reto 3X garantiza el triunfo de dos nuevos deportistas. El escenario para este desenlace es el imponente Box Negro, un circuito diseñado para llevar la resistencia al límite, donde la paciencia es tan determinante como la potencia física.

La incógnita sobre quiénes se adjudicarán los 30 millones de pesos por ganador y el título de campeones está por resolverse. ¿Logrará imponerse la experiencia de los Ex Desafiantes o prevalecerá el ímpetu de los nuevos Retadores?

El capítulo final, cargado de adrenalina y momentos de alta tensión, ya se encuentra disponible para el público, pueden acceder al contenido exclusivo a través del canal oficial de YouTube de Caracol Televisión.

