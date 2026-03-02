Horarios oficiales para el Festival Estéreo Picnic 2026 por días: conózcalos

Se conocieron los horarios para el Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los eventos musicales más esperados del año. El festival que tendrá grandes artistas nacionales e internacionales en su cartel ha presentado la ruta oficial que seguirán en los diferentes escenarios para distribuir todo el talento de este año.
Cabe recordar que este año el FEP llegó con una diferencia clave, llevándose a cabo en solo tres días. Así las cosas se han presentado los horarios y escenarios en los que estará cada artista los días 20, 21 y 22 de marzo.
Horarios oficiales del FEP 2026
