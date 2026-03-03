"El Parque", el ballet de la Ópera de París que se podrá ver en 9 ciudades de Colombia

La música de Wolfgang Amadeus Mozart y la coreografía de Angelin Preljocaj se unen en el ballet de la Ópera de París "El Parque (Le Parc)". La puesta en escena, descrita como "contemporánea, sensual y profundamente poética", se podrá disfrutar en las salas seleccionadas de Cine Colombia el próximo 14 y 15 de marzo en 9 ciudades del territorio nacional.

"'El Parque' es una de las obras más emblemáticas del coreógrafo francés Angelin Preljocaj, creada en 1994 para el Ballet de la Ópera de París. Ambientada en un jardín clásico francés, esta producción explora el ritual de la seducción y las distintas etapas del enamoramiento", se lee en un comunicado de los distribuidores. La obra emplea una coreografía que combina la técnica del ballet académico con un lenguaje contemporáneo. "La música de Wolfgang Amadeus Mozart aporta elegancia y emoción, creando un contraste delicado entre lo clásico y lo moderno" agregaron.



¿De qué se trata el ballet "El Parque?

Angelin Preljocaj creo "El Parque" para la Ópera de París en 1994 con la pregunta: ¿Qué es el amor hoy? "A lo largo de la obra, el deseo se construye en miradas, gestos y acercamientos sutiles que culminan en uno de los momentos más icónicos del ballet contemporáneo: el célebre 'pas de deux' con un beso suspendido en el aire. Más que contar una historia lineal, 'El Parque' evoca sensaciones y convierte el movimiento en lenguaje del amor, logrando una experiencia escénica atemporal, poética e inolvidable", añadieron en el texto.



"El Parque" se podrá ver en 15 salas de Cine Colombia de 9 ciudades:



BOGOTÁ : Multiplex. Av Chile, Gran Estación, Andino, Unicentro y Lumina

: Multiplex. Av Chile, Gran Estación, Andino, Unicentro y Lumina BARRANQUILLA : Multiplex. Buenavista

: Multiplex. Buenavista BUCARAMANGA : Multiplex. Cacique

: Multiplex. Cacique CALI : Multiplex. Chipichape y Unicali

: Multiplex. Chipichape y Unicali CARTAGENA : Multiplex. Bocagrande

: Multiplex. Bocagrande CHIA : Multiplex. Centro Chía

: Multiplex. Centro Chía MANIZALES : Multiplex. Fundadores

: Multiplex. Fundadores MEDELLÍN: Multiplex. Viva Envigado y Santa Fé

