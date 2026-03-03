En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / "El Parque", el ballet de la Ópera de París que se podrá ver en 9 ciudades de Colombia

"El Parque", el ballet de la Ópera de París que se podrá ver en 9 ciudades de Colombia

Las salas de Cine Colombia tendrán en exclusiva en algunas sedes el ballet "El Parque" de la Ópera de París. Conozca de qué se trata y cuándo ver la obra.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
"El Parque", el ballet de la Ópera de París que se podrá ver en 9 ciudades de Colombia
"El Parque" fue creado en 1994.
Cortesía: Sí Hay Cine

La música de Wolfgang Amadeus Mozart y la coreografía de Angelin Preljocaj se unen en el ballet de la Ópera de París "El Parque (Le Parc)". La puesta en escena, descrita como "contemporánea, sensual y profundamente poética", se podrá disfrutar en las salas seleccionadas de Cine Colombia el próximo 14 y 15 de marzo en 9 ciudades del territorio nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Estéreo Picnic
    Foto: Colprensa
    ENTRETENIMIENTO

    Novedades del FEP 2026: hay nuevo escenario y más artistas

  2. "The Ugly", la nueva película surcoreana de misterio y drama psicológico que se estrena en Colombia
    La película "The Ugly" en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
    Cortesía: Sí Hay Cine
    ENTRETENIMIENTO

    "The Ugly", la nueva película surcoreana de misterio y drama psicológico que se estrena en Colombia

"'El Parque' es una de las obras más emblemáticas del coreógrafo francés Angelin Preljocaj, creada en 1994 para el Ballet de la Ópera de París. Ambientada en un jardín clásico francés, esta producción explora el ritual de la seducción y las distintas etapas del enamoramiento", se lee en un comunicado de los distribuidores. La obra emplea una coreografía que combina la técnica del ballet académico con un lenguaje contemporáneo. "La música de Wolfgang Amadeus Mozart aporta elegancia y emoción, creando un contraste delicado entre lo clásico y lo moderno" agregaron.

¿De qué se trata el ballet "El Parque?

Angelin Preljocaj creo "El Parque" para la Ópera de París en 1994 con la pregunta: ¿Qué es el amor hoy? "A lo largo de la obra, el deseo se construye en miradas, gestos y acercamientos sutiles que culminan en uno de los momentos más icónicos del ballet contemporáneo: el célebre 'pas de deux' con un beso suspendido en el aire. Más que contar una historia lineal, 'El Parque' evoca sensaciones y convierte el movimiento en lenguaje del amor, logrando una experiencia escénica atemporal, poética e inolvidable", añadieron en el texto.

"El Parque" se podrá ver en 15 salas de Cine Colombia de 9 ciudades:

  • BOGOTÁ: Multiplex. Av Chile, Gran Estación, Andino, Unicentro y Lumina
  • BARRANQUILLA: Multiplex. Buenavista
  • BUCARAMANGA: Multiplex. Cacique
  • CALI: Multiplex. Chipichape y Unicali
  • CARTAGENA: Multiplex. Bocagrande
  • CHIA: Multiplex. Centro Chía
  • MANIZALES: Multiplex. Fundadores
  • MEDELLÍN: Multiplex. Viva Envigado y Santa Fé

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Eventos Culturales

Actividades Culturales

Publicidad

Publicidad

Publicidad