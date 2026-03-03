Lindsay Lohan envía mensaje desde su casa en Dubái tras ofensiva iraní

Nuevamente la ofensiva en Medio Oriente ocupa titulares a nivel internacional y ahora en redes sociales hay registro de misiles que han afectado a la población en Dubái, hogar de millonarios y famosos influenciadores que han registrado todo en sus perfiles. En medio del caos que se podría anticipar, la actriz Lindsay Lohan también se pronunció al respecto desde la ciudad en la que se radicó hace varios años.

Actualmente, residentes y turistas en Dubái han tenido que permanecer resguardados en sus casas y hoteles debido a la ofensiva iraní que ha causado ataques en esa ciudad. Lohan, que lleva viviendo una década allí, usó sus redes sociales para transmitir un mensaje importante a sus más de 16 millones de seguidores.



¿Qué dijo Lindsay Lohan sobre ataques iraníes en Dubái?

Como muchos otros famosos, la protagonista de 'Otro viernes de locos' utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse tras los ataques de Irán en Dubái, epicentro turístico y económico de Medio Oriente. La actriz respondió a todos aquellos seguidores preocupados por su seguridad y la de su familia, pero también expresó su deseo de paz.

En primera medida, Lindsay Lohan señaló que tanto ella como su familia se encuentran a salvo. "Rezo por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga", agregó en el mensaje que duró 24 horas publicado en su cuenta. Como muchas otras estrellas, la ex estrella de Disney se unió al llamado de cese a la violencia en la región.



Sus palabras calmaron los ánimos entre sus seguidores, quienes desde el momento en que se supo que Dubái había sido atacado se preocuparon por la famosa y su familia, pues se sabe que Lohan vive desde hace más de 10 años en esa ciudad. Después de ese único mensaje, la actriz no ha posteado nada más en sus redes sociales, pero sus seguidores siguen atentos a cualquier actualización.



¿Por qué Lindsay Lohan vive en Dubái?

Luego de una vida un poco caótica en Hollywood, hace una década Lindsay Lohan decidió cambiar su estilo de vida y se radicó en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos. La actriz y cantante ha detallado en algunas entrevistas a lo largo de los años que, alejarse de los reflectores y la vida agitada de los Estados Unidos le permitió tener privacidad y enfocarse en ella misma, sin dejar de lado su carrera como actriz.



“Está lejos de Hollywood y llevo una vida muy normal”, aseguró la famosa que también ha dicho que la persecución constante de paparazzi en Los Ángeles le causó estrés postraumático.

Además de un estilo de vida más tranquilo y normal, Lindsay Lohan encontró en Dubái a la persona para conformar su familia. Se trata del empresario nacido en Kuwait, Bader Shammas, con quien empezó a salir en 2020, se casaron en 2022 y para 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo Luai.

En otras entrevistas, la actriz ha enfatizado en que vive tranquila en Dubái porque puede ofrecerle seguridad y una vida normal a su hijo. “No me preocupa que alguien le saque una foto. Me siento muy segura”.

Aunque no se tienen más detalles sobre cómo se encuentra Lohan y su familia, el medio estadounidense TMZ conoció por fuentes cercanas que la actriz y su esposo han preferido mantener un bajo perfil, permanecer juntos y esperar que el conflicto termine pronto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL