Thaliana, hija de Yeison Jiménez, celebró su primer cumpleaños sin el cantante

Tras la partida de Yeison Jiménez, su familia sigue recibiendo mensajes de apoyo para atravesar el duelo y seguir con sus vidas. Recientemente, nuevamente el amor y los mejores deseos inundaron a la familia, cuando la pequeña Thaliana, hija del cantante y su esposa, celebró sus 8 años de vida.

La menor de edad cumplió años el 2 de marzo y es la primera vez que pasa esta fecha especial sin la compañía de su padre. A través de redes sociales sus familiares y los seguidores de Yeison Jiménez le enviaron los mejores deseos para esa fecha especial.



¿Cómo pasó su cumpleaños la hija de Yeison Jiménez?

A través de sus redes sociales, Sonia Restrepo, viuda del cantante, compartió algunas imágenes de la celebración, dejando en evidencia que el amor ha fortalecido a la familia en estos meses difíciles. Además, que siempre habrá motivos para celebrar la vida de los seres queridos y recordar a aquellos que ya no están.

"Otro año más celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre", escribió la mujer en una historia en la que mostró la torta y decoración para el cumpleaños número 8 de la niña. La decoración estaba inspirada en Ariana Grande, una artista que evidentemente la menor de edad admira bastante.



Lina Jiménez, hermana del cantante, se sumó a las dedicatorias para Thaliana en su día especial, publicando una foto de ella y escribiendo: "Feliz cumpleaños, niña de mi vida. Eres muy fuerte, te amo". De la misma forma lo hizo Heidy Jiménez, su otra tía, "Dios te bendiga, mi princesa Thaliana, y te dé larga vida para que seas muy feliz, mi niña. Te mereces todo lo más bonito de la vida, mi niña valiente. Te amamos".



Palabras de Thaliana en homenaje a Yeison Jiménez

Thaliana es recordada especialmente por los seguidores de Yeison Jiménez no solo por ser la hija del cantante, sino por las tiernas y conmovedoras palabras que dio en el homenaje que le hicieron al cantante en el Movistar Arena de Bogotá. La menor de edad se subió al escenario junto a la mamá de Yeison para darle fuerza y terminó dando un discurso y una reflexión sobre el valor de los padres.

"Agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. Les voy a contar un sueño de mi papá, el sueño de mi papá era vernos crecer, no lo pudo lograr, pero sé que podrá hacerlo en el cielito. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él, quería paz", dijo la niña con la voz entrecortada.

La niña sorprendió a todos con el mensaje que decidió dejar a todos los asistentes, el de amar y agradecer por la vida de los padres. Thaliana detalló que, aunque su papá no podría cumplir el sueño de verla crecer a ella y a sus hermanos, lo haría desde el cielo.

