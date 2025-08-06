Lista completa de nominados a los MTV VMAS 2025: Shakira, Karol G y J Balvin en una misma categoría

La cuenta regresiva para los MTV Video Music Awards 2025 ya comenzó, y con el anuncio oficial de las nominaciones quedó claro que esta edición será una de las más reñidas de los últimos años. Lady Gaga domina la lista con 12 nominaciones, incluyendo las codiciadas categorías de Video del Año, Artista del Año y Mejor Álbum. La estrella de 'Abracadabra' ya había encabezado las nominaciones en 2010, con un récord de 13 menciones, y repitió el liderazgo en 2020, cuando empató con nueve.

El segundo lugar este año lo ocupa Bruno Mars, con 11 nominaciones, seguido muy de cerca por Kendrick Lamar, quien suma 10. Mientras tanto, ROSÉ (integrante de BLACKPINK) y Sabrina Carpenter comparten protagonismo con ocho nominaciones cada una, consolidando su ascenso como potencias del pop global. Otros nombres fuertes que figuran entre los más nominados incluyen a Ariana Grande y The Weeknd, ambos con siete menciones. Les siguen Billie Eilish, con seis, y Charli XCX, con cinco. Con cuatro nominaciones se destacan figuras como Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae.

En la categoría de Artista del Año, la competencia es particularmente simbólica: Beyoncé y Taylor Swift, dos de las artistas más premiadas en la historia de los VMAs, vuelven a enfrentarse por el trono. Ambas buscan romper el récord definitivo de mayor cantidad de estatuillas ganadas.

Colombia estará representada en esta edición por Karol G, Shakira y J Balvin, tres artistas nacionales que aparecen con una nominación en una misma categoría: mejor música latina. 'Si antes te hubiera conocido', 'Soltera' y 'Rio', son las canciones con las que aparecen los colombianos en la categoría, en la cual también competirán contra 'BAILE INoLVIDABLE' de Bad Bunny, 'La Patrulla' de Peso Pluma y 'Khé?' de Rauw Alejandro.



¿Cuándo son los MTV Video Music Awards 2025?

Los MTV Video Music Awards 2025 se celebrarán en la UBS Arena de Elmont, Nueva York, el domingo 7 de septiembre de 2025, con una transmisión en vivo desde las 8 p. m. ET (5 p. m. PT), por primera vez simultáneamente en CBS y MTV, y disponible en Paramount+



Lista completa de nominados a los MTV VMAS 2025

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Video del año

Brighter Days Ahead - Ariana Grande

Birds of a Feather - Billie Eilish

Not Like Us - Kendrick Lamar

Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars

APT - Rosé y Bruno Mars

Manchild - Sabrina Carpenter

Timeless - The Weeknd, Playboi Carti

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marias

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Performance PUSH del año

A Bar Song - Shaboozey

Last Heartbreak Song - Ayra Starr

Belong Together - Mark Ambor

Graveyard - Lay Banks

Bye Bye Bye - Dasha

Touch - KATSEYE

KEHLANI - Jordan Adetunji

YES IT IS - Leon Thomas

Shadow - Linvingston

Next Summer - Damiano David

Sailor Song - Gigi Perez

Sally, When The Wine Runs Out - Role Model

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman y Luke Combs - Backup Plan

Kendrick Lamar y SZA - Luther

Lady Gaga y Bruno Mars - Die With A Smile

Post Malone y Blake Shelton - Pour Me A Drink

Rosé y Bruno Mars - APT.

Selena Gomez y Benny Blanco - Sunset Blvd

Mejor pop

Alex Warren - Ordinary

Ariana Grande - Brighter Days Ahead

Ed Sheeran - Sapphire

Lady Gaga y Bruno Mars - Die With A Smile

Rosé y Bruno Mars - APT.

Manchild - Sabrina Carpenter

Mejor Hip Hop

Doecchii - Anxiety

Drake - NOKIA

Eminem y Jelly Roll - Somebody Save Me

GloRilla y Sexyy Red - WATCHU KNO ABOUT ME

Kendrick Lamar - Not Like Us

LL COOL y Eminem - Murdergram Deux

Travis Scott - 4x4

Mejor R&B

Chris Brown - Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs - MUTT (REMIX)

Mariah Carey - Type Dangerous

PARTYNEXTDOOR - NoChill

Summer Walker - Heart of a Woman

Sza - dRIVE

The Weeknd y Playboi Carti - Timeless

Mejor alternativo

Gigi Perez - Sailor Song

Imagine Dragons - Wake Up

Lola Young - Messy

mgk y Jelly Roll - Lonely Road

sombr - Back to Friends

The Marías - Back To Me

Mejor rock

Coldplay - ALL MY LOVE

Evanescence - Afterlife

Green Day - One Eyed Bastard

Lenny Kravitz - Honey

Linkin Park - The Emptiness Machine

Twenty One Pilots - The Contract

Mejor música latina

Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE

J Balvin - Rio

Karol G - Si antes te hubiera conocido

Peso Pluma - La patrulla

Rauw Alejandro y Romeo Santos - Khé?

Shakira - Soltera

Mejor K- Pop

aespa - Whiplash

Jennie - Like Jennie

Jimin - Who

Jisoo - Earthquake

Lisa con Doja Cat y RAYE - Born Again

Rosé - Toxic Till The End

Stray Kids - Chk Chk Boom

Mejor afrobeats

Asake y Travis Scott - Active

Burna Boy y Travis Scott - Ta Ta Ta

Moly, Silent Addy, Skilibeng y Shenseea

Shake It To The Max

Rema - Baby

Tems y Asake - Get It Right

Tyla - PUSH2START

Wizkid y Brent Faiyaz - Piece of My Heart

Mejor country

Chris Stapleton - Think I'm In Love With You

Cody Johnson y Carrie Underwood - I'm Gonna Love You

Jelly Roll - Liar

Lainey Wilson - 4X4XU

Megan Moroney - Am I Okay?

Morgan Wallen - Smile

Mejor álbum

Bad Bunny - DeBí Tirar Más FOToS

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Morgan Wallen - I'm The Problem

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Mejor video largo

Ariana Grande - Brighter Days Ahead

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Damiano David - FUNNY little STORIES

Mac Miller - Balloonerism

Miley Cyrus - Something Beautiful

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Mejor video For Good

Burna Boy - Higher

Charli xcx y Billie Eilish - Guess

Doechii - Anxiety

Eminem y Jelly Roll - Somebody Save Me

Selena Gomez y Benny Blanco - Younger And Hotter Than Me

Zach Hood y Sasha Alex Sloan - Sleepwalking

