Lista completa de nominados a los MTV VMAS 2025: Shakira, Karol G y J Balvin en una misma categoría

La cuenta regresiva para los MTV Video Music Awards 2025 ya comenzó, y con el anuncio oficial de las nominaciones quedó claro que esta edición será una de las más reñidas de los últimos años. Lady Gaga domina la lista con 12 nominaciones, incluyendo las codiciadas categorías de Video del Año, Artista del Año y Mejor Álbum. La estrella de 'Abracadabra' ya había encabezado las nominaciones en 2010, con un récord de 13 menciones, y repitió el liderazgo en 2020, cuando empató con nueve.
El segundo lugar este año lo ocupa Bruno Mars, con 11 nominaciones, seguido muy de cerca por Kendrick Lamar, quien suma 10. Mientras tanto, ROSÉ (integrante de BLACKPINK) y Sabrina Carpenter comparten protagonismo con ocho nominaciones cada una, consolidando su ascenso como potencias del pop global. Otros nombres fuertes que figuran entre los más nominados incluyen a Ariana Grande y The Weeknd, ambos con siete menciones. Les siguen Billie Eilish, con seis, y Charli XCX, con cinco. Con cuatro nominaciones se destacan figuras como Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae.
En la categoría de Artista del Año, la competencia es particularmente simbólica: Beyoncé y Taylor Swift, dos de las artistas más premiadas en la historia de los VMAs, vuelven a enfrentarse por el trono. Ambas buscan romper el récord definitivo de mayor cantidad de estatuillas ganadas.
Colombia estará representada en esta edición por Karol G, Shakira y J Balvin, tres artistas nacionales que aparecen con una nominación en una misma categoría: mejor música latina. 'Si antes te hubiera conocido', 'Soltera' y 'Rio', son las canciones con las que aparecen los colombianos en la categoría, en la cual también competirán contra 'BAILE INoLVIDABLE' de Bad Bunny, 'La Patrulla' de Peso Pluma y 'Khé?' de Rauw Alejandro.
¿Cuándo son los MTV Video Music Awards 2025?
Los MTV Video Music Awards 2025 se celebrarán en la UBS Arena de Elmont, Nueva York, el domingo 7 de septiembre de 2025, con una transmisión en vivo desde las 8 p. m. ET (5 p. m. PT), por primera vez simultáneamente en CBS y MTV, y disponible en Paramount+
Lista completa de nominados a los MTV VMAS 2025
Artista del año
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Video del año
- Brighter Days Ahead - Ariana Grande
- Birds of a Feather - Billie Eilish
- Not Like Us - Kendrick Lamar
- Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars
- APT - Rosé y Bruno Mars
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Timeless - The Weeknd, Playboi Carti
Mejor artista nuevo
- Alex Warren
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marias
Mejor artista pop
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
Performance PUSH del año
- A Bar Song - Shaboozey
- Last Heartbreak Song - Ayra Starr
- Belong Together - Mark Ambor
- Graveyard - Lay Banks
- Bye Bye Bye - Dasha
- Touch - KATSEYE
- KEHLANI - Jordan Adetunji
- YES IT IS - Leon Thomas
- Shadow - Linvingston
- Next Summer - Damiano David
- Sailor Song - Gigi Perez
- Sally, When The Wine Runs Out - Role Model
Mejor colaboración
- Bailey Zimmerman y Luke Combs - Backup Plan
- Kendrick Lamar y SZA - Luther
- Lady Gaga y Bruno Mars - Die With A Smile
- Post Malone y Blake Shelton - Pour Me A Drink
- Rosé y Bruno Mars - APT.
- Selena Gomez y Benny Blanco - Sunset Blvd
Mejor pop
- Alex Warren - Ordinary
- Ariana Grande - Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran - Sapphire
- Lady Gaga y Bruno Mars - Die With A Smile
- Rosé y Bruno Mars - APT.
- Manchild - Sabrina Carpenter
Mejor Hip Hop
- Doecchii - Anxiety
- Drake - NOKIA
- Eminem y Jelly Roll - Somebody Save Me
- GloRilla y Sexyy Red - WATCHU KNO ABOUT ME
- Kendrick Lamar - Not Like Us
- LL COOL y Eminem - Murdergram Deux
- Travis Scott - 4x4
Mejor R&B
- Chris Brown - Residuals
- Leon Thomas & Freddie Gibbs - MUTT (REMIX)
- Mariah Carey - Type Dangerous
- PARTYNEXTDOOR - NoChill
- Summer Walker - Heart of a Woman
- Sza - dRIVE
- The Weeknd y Playboi Carti - Timeless
Mejor alternativo
- Gigi Perez - Sailor Song
- Imagine Dragons - Wake Up
- Lola Young - Messy
- mgk y Jelly Roll - Lonely Road
- sombr - Back to Friends
- The Marías - Back To Me
Mejor rock
- Coldplay - ALL MY LOVE
- Evanescence - Afterlife
- Green Day - One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz - Honey
- Linkin Park - The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots - The Contract
Mejor música latina
- Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE
- J Balvin - Rio
- Karol G - Si antes te hubiera conocido
- Peso Pluma - La patrulla
- Rauw Alejandro y Romeo Santos - Khé?
- Shakira - Soltera
Mejor K- Pop
- aespa - Whiplash
- Jennie - Like Jennie
- Jimin - Who
- Jisoo - Earthquake
- Lisa con Doja Cat y RAYE - Born Again
- Rosé - Toxic Till The End
- Stray Kids - Chk Chk Boom
Mejor afrobeats
- Asake y Travis Scott - Active
- Burna Boy y Travis Scott - Ta Ta Ta
- Moly, Silent Addy, Skilibeng y Shenseea
- Shake It To The Max
- Rema - Baby
- Tems y Asake - Get It Right
- Tyla - PUSH2START
- Wizkid y Brent Faiyaz - Piece of My Heart
Mejor country
- Chris Stapleton - Think I'm In Love With You
- Cody Johnson y Carrie Underwood - I'm Gonna Love You
- Jelly Roll - Liar
- Lainey Wilson - 4X4XU
- Megan Moroney - Am I Okay?
- Morgan Wallen - Smile
Mejor álbum
- Bad Bunny - DeBí Tirar Más FOToS
- Kendrick Lamar - GNX
- Lady Gaga - Mayhem
- Morgan Wallen - I'm The Problem
- Sabrina Carpenter - Short n' Sweet
- The Weeknd - Hurry Up Tomorrow
Mejor video largo
- Ariana Grande - Brighter Days Ahead
- Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Damiano David - FUNNY little STORIES
- Mac Miller - Balloonerism
- Miley Cyrus - Something Beautiful
- The Weeknd - Hurry Up Tomorrow
Mejor video For Good
- Burna Boy - Higher
- Charli xcx y Billie Eilish - Guess
- Doechii - Anxiety
- Eminem y Jelly Roll - Somebody Save Me
- Selena Gomez y Benny Blanco - Younger And Hotter Than Me
- Zach Hood y Sasha Alex Sloan - Sleepwalking
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL