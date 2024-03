Golpearon a Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano, en el Huila: "Se me lanzó encima"

A través de sus redes sociales el actor Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano, hizo una grave denuncia luego de que una mujer lo agrediera físicamente en medio de un viaje de trabajo en el Huila. El joven se mostró con algunas heridas en su rostro y brazos.



"Hago este video para contarles que fui víctima de violencia", señaló el famoso desde el lugar en el que estaba grabando contenido para sus redes sociales. En medio de su trabajo, Velásquez señaló que una mujer se le acercó y le preguntó si era el esposo de Alina, a lo que él respondió afirmativamente pensando que se trataba de una seguidora.

Sin embargo, en cuanto confirmó que era Jim Velásquez "empezó a decirme un montón de vulgaridades y terminó agrediéndome, se me lanzó encima, como ven me rasguñó la nariz, me pegó en la cara y me aruñó los brazos".

Según el relato del actor, la agresión de la mujer hacia él se dio por el problema que en días pasados tuvo la pareja con el vigilante de su edificio. "Me gritaba que por mi culpa y por culpa de Alina habían echado al celador del conjunto, que éramos unos escandalosos, que no debíamos estar en redes, que somos un mal ejemplo para la sociedad".



Jim Velásquez agregó que las personas a su alrededor se encargaron de alejar a la mujer para impedir que lo siguiera golpeando e hizo un llamado a la tolerancia. "La violencia en ningún caso es justificable, nos debemos informar bien antes de actuar y afortunadamente no pasó a mayores, ya todo se normalizó", aseguró.

Por su parte, Alina Lozano se pronunció bastante molesta por la agresión a su pareja, señalando que "el celador está en su puesto, yo no tengo el poder para hacer echar a nadie de su trabajo, pero sí para pelear por mis derechos" y, además, cuestionó a la señora que agredió a su esposo.

Alina Lozano y Jim Velásquez, en días pasados, tuvieron un conflicto con el personal de vigilancia del edificio en el que viven porque el celador no dejaba ingresar al actor al conjunto, a pesar de que, según los famosos, ellos residen en el lugar y lo ven todos los días.