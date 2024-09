Greeicy preocupó a sus seguidores con declaraciones sobre su cuerpo

Greeicy Rendón, cantante colombiana, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores una reflexión que ha tenido que realizar en los últimos días con respecto a su cuerpo. Aunque la cantante tiene uno de los físicos más exaltados en las redes sociales, señaló que ha estado pasando por una etapa de "transición".

¿Qué le pasó a Greeicy?

A través de sus historias de Instagram, Greeicy se mostró muy seria y quiso transmitirle a sus 22 millones de seguidores un importante mensaje.

"Bueno, yo creo que en la vida siempre vamos a estar pasando por transiciones, creo que es algo natural que hace parte del crecimiento y hace parte del aprendizaje", expresó la intérprete de Los besos.

Para continuar con su mensaje, la cantante caleña señaló que, a pesar de que estos momentos hacen parte de la vida de todos, no siempre es fácil asimilarlos. "En mi caso, en este momento de mi vida estoy pasando por muchas transiciones y creo que hay una muy importante que necesito transitar con agradecimiento, con aceptación y madurez".

Esa difícil transición de la que habla Greeicy en su video, según reveló con gracia al final, "es que yo ya no soy S, soy M, mi talla ya no es S, soy M".

La publicación de Greeicy Rendón desató risas entre sus seguidoras, quienes destacaron que han pasado por la misma situación que la famosa.

"Por fin puedo decir que soy de la misma talla de Greeicy", "Pero la M de ella y mi M son diferentes", "Es que la S ya no la hacen igual, tu tranqui", "Todas después de ser mamá", "Yo ya no soy L, ahora soy XL", "Yo soy M y no me veo así", "Esa es la transición de sin hijos a con hijos", se lee en las reacciones.