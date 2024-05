Greeicy Rendón y Mike Bahía preocuparon a seguidores tras anunciar su "separación musical"

Los cantantes caleños Greeicy Rendón y Mike Bahía se han consolidado como una de las parejas más queridas por los internautas, es por eso que cuando en redes sociales se habló sobre el anuncio de su separación se generó una gran alerta. Por fortuna, solo se trata de una "separación musical".

Todo sucedió en medio del Lima Music Fest, evento en el que la cantante Greeicy hizo parte del cartel de artistas y llevó el show que tiene junto a su alter ego 'Yeliana'. Además, junto a su compañero de vida Mike Bahía interpretaron varias canciones y decidieron hacer un anuncio que dejó tristes a muchos de sus seguidores.

"Con esta nos despedimos por un tiempo de cantar. Espero que volvamos a cantar en unos años juntos", expresó Mike Bahía cuando empezó a sonar en el lugar 'Esta noche', canción en la que colaboran. Lo que explicaron los artistas es que llevan varios años realizando conciertos en conjunto, lo que ha acostumbrado a sus seguidores y ha entrelazado sus carreras, pero ahora quieren seguir con sus carreras en solitario.

"No lo saben, pero nos estamos despidiendo de los escenarios después de un tiempo juntos", agregó el cantante. Efectivamente, durante los últimos años los dos artistas colombianos realizaron el 'Amantes Tour', que tuvo una versión antes del nacimiento de su hijo Kai y otra en la que el bebé los acompañó.

El momento, sin previo aviso, se convirtió en la última presentación que Greeicy Rendón y Mike Bahía tendrán en los próximos años. "Pronto volveremos a cantar, te lo prometo. Te amo para siempre, princesa", le dijo Mike a Greeicy antes de bajarse del escenario. Se espera que próximamente la ex entrenadora de La Voz Kids emprenda su gira de conciertos en solitario.

En redes sociales, los seguidores de la pareja de colombianos no tardaron en reaccionar a esta "separación musical". "Me dio un mini infarto cuando leí separación, se me pasó cuando decía musical", "Van a seguir creciendo individualmente", "Pensé que se habían dejado", "Tienen todo para ser solistas", se lee en las reacciones.

