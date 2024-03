Hija de Marbelle aclara situación con su novio en concierto de Paulina Rubio: "No hay maltrato"

Rafaella Chávez y su novio, Camilo Cuervo, fueron tema de conversación en las últimos días, luego de que ambos protagonizaran una discusión en público en el Movistar Arena de Bogotá y fueran grabados por El Fisgón de La Red, programa de Caracol Televisión. Tras unos días de lo sucedido, la hija de la cantante Marbelle se pronunció al respecto.



"Quiero aclarar una situación a raíz de que un medio de comunicación filtró unas imágenes mías con mi novio, Camilo Cuervo, en el concierto de Paulina Rubio", expresó Rafaella Chávez en unas historias de Instagram.

La pareja fue vista discutiendo en la zona de comidas del Movistar Arena, momentos antes de que empezara el concierto de Paulina Rubio en el lugar. Además, a Rafaella Chávez se le vio llorando "desconsoladamente" -según señalaron en el programa- mientras hablaba con su novio.

Al respecto, la hija de Marbelle expresó en sus redes sociales que "se malinterpretó un poco la situación, yo soy una persona muy emocional, lloro porque estoy feliz, porque me dieron una noticia, porque vi un perro".

La mujer coincidió con la versión que Camilo Cuervo dio a 15 Minutos, indicando que lo que había sucedido es que, previo al espectáculo, recibieron una noticia que causó "división" entre los dos, porque tenían opiniones diferentes y en ese momento no lograron ponerse de acuerdo.



En medio del concierto, ella se sentó en las escaleras también a llorar. Finalmente, sin que terminara el evento, Camilo Cuervo salió del recinto visiblemente molesto y dejó sola a Rafaella Chávez. Ella no tardó mucho en levantarse y seguirlo para irse con él.

Publicidad

"Acá no hay maltrato ni otras cosas que he leído en comentarios. Si bien no fue el escenario, terminamos siendo víctimas de que un tercero presenciara esta situación y lo mostrara de una manera incorrecta", concluyó la joven.

Por su parte, Camilo Cuervo detalló al medio mencionado que Marbelle, madre de su novia, los llamó preocupada y les hizo un jalón de orejas por dar papaya con peleas en lugares públicos. "Ella estaba muy preocupada como toda mamá. Obviamente, lo que se ve es como si yo le hubiera hecho algo a ella, pero no, todo quedó claro. Nos dijo que tuviéramos cuidado con eso y, en conclusión, los problemas se arreglan en la casa", apuntó.